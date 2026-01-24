sábado 24 de enero 2026

Inolvidable

El día que el sanjuanino Alan Cantero enfrentó a su ídolo: Messi, la camiseta y un sueño hecho realidad

El sanjuanino vivió una jornada inolvidable: recibió la camiseta de Lionel Messi, fue observado por el mejor del mundo y lo enfrentó en la cancha. “Nunca imaginé compartir un momento con él”, confesó, todavía emocionado.

Alan Cantero

Hay días que un futbolista sabe que no va a olvidar jamás. Para Alan Cantero, ese momento ya llegó. El sanjuanino, hoy figura de Alianza Lima, vivió una experiencia única: enfrentó a Lionel Messi, su máximo ídolo, el jugador que lo marcó desde chico y al que lleva tatuado en la piel.

Pero no fue solo cruzarlo en una cancha. Fue mirarlo de cerca, recibir su camiseta, saber que el “10” lo vio jugar y compartir un instante que hasta hace poco parecía imposible. Una escena que resume el sueño del pibe llevado a su máxima expresión.

Alan Cantero

“Es mi ídolo, lo tengo tatuado y nunca imaginé que compartiría un momento con él. Es un sueño. Le dije que lo amaba y fue mi inspiración”, contó Cantero, todavía con la emoción a flor de piel, mientras intentaba procesar lo vivido.

El encuentro tuvo un valor simbólico enorme para el futbolista sanjuanino. No solo por el peso de enfrentar al mejor jugador del mundo, sino porque llegó como protagonista, con presente consolidado y el respaldo de un club que le permitió cumplir ese anhelo personal.

En ese sentido, Cantero se mostró profundamente agradecido con Alianza Lima. Destacó el acompañamiento del club ‘Blanquiazul’ y el respaldo para atravesar un momento que mezcló competencia, admiración y emociones difíciles de describir.

La historia de Alan no es nueva para quienes siguen su recorrido. Antes del partido, ya había sido protagonista de una previa cargada de ilusión, en la que se hablaba del sanjuanino que iba a compartir escenario con Messi. Pero la realidad superó cualquier expectativa.

Porque una cosa es imaginarlo y otra muy distinta es vivirlo: estar ahí, mirarlo a los ojos, enfrentarlo y llevarse su camiseta como recuerdo eterno. Para Cantero, fue mucho más que un partido. Fue la confirmación de que los sueños, a veces, también se juegan… y se cumplen.

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "El sueño del pibe, en primera persona Alan Cantero frente a su ídolo de toda la vida: Lionel Messi. Lo enfrentó, lo miró jugar… y se llevó su camiseta. “Es mi ídolo, lo tengo tatuado y nunca imaginé vivir esto”, dijo, todavía emocionado. Un momento que no entra en una foto, pero sí queda para siempre Mirá el video del intercambio que hizo historia. (Video gentileza de Fanáticos del Fútbol) #AlanCantero #Messi #TiempoDeSanJuan #SanJuan"
View this post on Instagram

