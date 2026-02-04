miércoles 4 de febrero 2026

Conmoción

Le amputaron una pierna al joven policía que chocó en moto contra un colectivo en Capital

El efectivo Facundo Ávila, de 27 años y perteneciente a la Unidad Operativa General Acha, fue sometido a una intervención quirúrgica tras el fuerte impacto en una intersección céntrica en la mañana del martes.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Un grave siniestro vial ocurrió en la mañana del sábado en la intersección de Avenida Rioja y calle Cereceto, en la ciudad de San Juan, cuando un cabo de la Policía sufrió un violento choque contra un colectivo y terminó con una de sus piernas tan seriamente lesionada que debió ser amputada en la zona del tobillo.

El efectivo Facundo Ávila, de 27 años y perteneciente a la Unidad Operativa General Acha, circulaba en motocicleta cuando, por razones que aún se investigan, colisionó contra una unidad de la Red Tulum. Producto del impacto, su pierna quedó “prendiendo de un hilo” debido a la violencia del choque. Fuentes oficiales confirmaron a Tiempo de San Juan que el cabo fue intervenido quirúrgicamente en horas de la noche y que los médicos no pudieron salvarle la extremidad afectada, por lo que le practicaron la amputación.

image

El agente fue trasladado en primera instancia al Hospital Rawson, donde permaneció internado en estado delicado mientras se evaluaba el alcance de sus lesiones y se planificaba la intervención. El hecho causó consternación dentro de la fuerza policial, tanto entre sus compañeros como entre familiares y amigos. Se iniciaron cadenas de oración y pedidos de apoyo comunitario para asistir en la difícil situación que atraviesa Ávila y su familia, quienes también solicitaron acompañamiento mientras continúa su recuperación.

El colectivo ra conducido por Rodolfo Andrés Zavaleta (42) y hecho fue caratulado como lesiones culposas graves y la investigación quedó a cargo del fiscal Iván Grassi, en su carácter de subrogante del fiscal Nicolás Schiattino.

image

En el lugar trabajó personal de Comisaría Segunda, con intervención del oficial Germán Cortez como primer interventor, además de efectivos de Policía Científica, que realizaron las pericias correspondientes. Ambos vehículos fueron trasladados a la dependencia policial para la elaboración de informes técnicos.

El control de alcoholemia practicado al conductor del colectivo arrojó resultado negativo, mientras que personal de Balística procedió al secuestro del arma reglamentaria del efectivo herido, conforme a los protocolos vigentes.

