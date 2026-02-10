Anmat prohibió una marca de lavandina, cosméticos y un equipo médico

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica ( Anmat ) dispuso en los últimos días una serie de medidas sanitarias que incluyen la prohibición de productos domisanitarios, cosméticos y un equipo médico, tras detectar irregularidades vinculadas a la falta de registro, comercialización ilegal y riesgos para la salud.

Mediante la Disposición 360/2026, la Anmat prohibió el uso, la comercialización, la publicidad y la distribución en todo el país de productos domisanitarios destinados a la limpieza y el acabado de superficies de automóviles y motocicletas que no cuentan con registro sanitario.

La medida alcanza a productos de las marcas Restorer, Bully Industry, Fenix, Impactto, Marchand Car Care, Solimo Detailing Products y Sedanil, que se ofrecían a través de sitios web, redes sociales y plataformas de venta digital sin estar inscriptos ante el organismo. La prohibición rige para todos los lotes y presentaciones, con excepción de un producto específico de la marca Fenix que sí cuenta con registro vigente. “Se exceptúa el producto silicona aromatizada de marca Fenix“, aclara el Boletín Oficial.

Prohibición de una lavandina sin autorización

A través de la Disposición 341/2026, la Anmat ordenó la prohibición del uso, la comercialización y la distribución de todos los lotes del producto rotulado como “Agua Lavandina Común – Val Chemical”, elaborado por la firma Compañía de Poliproductos Baigó S.A., al constatar que no posee número de registro ante el organismo.

Si bien la empresa cuenta con habilitación nacional para el rubro domisanitario, el producto no estaba inscripto ni ante la Anmat ni ante la autoridad sanitaria de la provincia de Buenos Aires. Además, se detectaron unidades faltantes de un lote elaborado, cuyo destino no pudo ser justificado, motivo por el cual se inició un sumario sanitario contra la firma y su director técnico.

Equipo médico sustraído y fuera de control sanitario

En la Disposición 258/2026, la Anmat resolvió prohibir el uso, la comercialización y la distribución de un concentrador de oxígeno identificado como Respironics EverFLO, con número de serie 0022092, luego de que la empresa titular denunciara su sustracción.

El equipo, clasificado como producto médico de riesgo II, había sido robado durante un traslado y, al tratarse de una unidad individualizada cuyo estado y condiciones se desconocen, el organismo consideró necesario impedir su circulación para evitar riesgos a potenciales usuarios.

Cosméticos para el cabello sin inscripción sanitaria

Por último, mediante la Disposición 361/2026, la Anmat prohibió la comercialización, publicidad y distribución de múltiples productos cosméticos para el cabello de la marca “LG – La Gefa Cosmética VIP”, que se ofrecían en plataformas de venta online sin contar con inscripción sanitaria.

Entre los productos alcanzados se encuentran shampoos, mascarillas, sérums, tónicos capilares y tratamientos alisantes. El organismo advirtió que algunos de estos productos podrían representar un riesgo para la salud, especialmente los alisadores, ante la posible presencia de formol, sustancia no autorizada por su potencial toxicidad.