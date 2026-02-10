martes 10 de febrero 2026

Investigación

"Un policía me violentó": la abogada argentina detenida en Brasil denunció maltrato policial

Agostina Páez se reunió con el cónsul argentino junto a los abogados defensores y manifestó trabas por parte de un efectivo.

Por Agencia NA
image

Agostina Páez, la abogada argentina detenida en Brasil bajo la acusación de injuria racial por realizar gestos discriminatorios, sostuvo que un policía fue violento con ella y puso trabas en la investigación, no obstante, se reunió con el cónsul argentino.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas y tal como la joven de 29 años indicó en declaraciones televisivas, la letrada consideró: “No tuve intención de discriminar, ni mucho menos de ser racista porque soy argentina y abogada”.

Asimismo, el funcionario argentino que se encuentra en Río de Janeiro, Jorge Enrique Perrén, la recibió junto a sus abogados. Perrén señaló que buscaron “pulir la defensa” y le recomendó a la familia la posibilidad de contratar un abogado particular local” ya que un letrado de oficio hubiera “estirado los plazos”.

Por su parte, la joven indicó que el gesto en cuestión correspondió a “una reacción emocional” y añadió: “Nunca me imaginé la gravedad que podría implicar, así como no haber podido salir a la calle, vivir con miedo de que me hagan algo. Me tuve que mudar muy lejos porque ya se filtraba mi dirección”.

Asimismo, reveló: “Si bien, la mayoría de los policías me trató bien, hay uno que me hizo padecer. No sólo es lo que pasó ese día, sino todo lo que viene después. Uno mismo -refiere al policía- que es parte de este proceso, me violentó de otras formas, siendo que debería actuar como los demás”.

“El uniformado pone trabas, me hace cosas que no debería hacer y es quien sigue mi caso, pero no me trata bien”, continuó Páez, antes de referirse a las campañas “ejemplificadoras” contra el racismo que difundieron su identidad.__IP__

“No entiendo por qué hicieron el spot con mi imagen. Eso es una situación muy humillante para mí. Me están usando de ejemplo. No sé por qué conmigo, justo ahora. Si bien hay otros detenidos, no entiendo el ensañamiento. Me agarraron de punto”, detalló la letrada.

Por último, la joven pidió: “Quiero volver a Argentina y seguir el proceso desde casa”.

Temas
