Tras seis años de espera, el Gobierno otorgó la DIA a Gualcamayo

Después de seis años sin avances administrativos, el Ministerio de Minería de San Juan otorgó la Declaración de Impacto Ambiental correspondiente a la Actualización del Informe de Impacto Ambiental (IIA) del proyecto Gualcamayo , ubicado en Jáchal .

La resolución -que aprueba de manera conjunta la 5ª, 6ª y 7ª actualización del IIA para la etapa de explotación- marca un punto de inflexión en la política minera provincial, tras el impulso a uno de sus yacimientos de oro emblemáticos.

El Ministerio evaluó un Texto Ordenado que consolidó las tres actualizaciones presentadas, incorporando los resultados de las acciones de protección ambiental implementadas, los hechos nuevos registrados y las obras ejecutadas o en ejecución entre 2019 y 2024. El documento también contempla las obras y planes para el período 2025-2026, que incluyen nuevas tareas de exploración, mejoras en la mina, el desarrollo del proyecto de carbonatos profundos, la instalación de un parque fotovoltaico y la construcción de una planta de cal.

El proceso de evaluación se inició en abril de 2023 y se desarrolló bajo el marco del Decreto 07-2024, a través de la Comisión Interdisciplinaria de Evaluación Ambiental (CIEAM), coordinada por la Dirección de Evaluación Ambiental Minera (DEAM). La instancia cumplió con los plazos establecidos por la normativa, completando la evaluación en seis meses exactos desde su presentación.

Con la aprobación formal mediante la Resolución 596-MM-2025, Gualcamayo renueva su licencia ambiental y, con ello, su capacidad operativa.

Según destacaron desde el Ministerio de Minería de San Juan, "este paso reafirma la institucionalidad del sistema minero sanjuanino y la capacidad del Estado provincial de garantizar procesos ágiles, previsibles y técnicamente rigurosos. Con esta resolución, San Juan consolida su liderazgo nacional en minería responsable y reafirma su compromiso con una política pública sostenida en el tiempo, basada en la previsibilidad jurídica, la sustentabilidad ambiental y la distribución equitativa de los beneficios".

Por otro lado, el ministro de Minería, Juan Pablo Perea, expresó que "la minería en San Juan no es un fin en sí mismo: es una herramienta de desarrollo. Nuestro compromiso es que cada decisión del Ministerio se traduzca en trabajo, oportunidades y progreso para nuestra gente”.