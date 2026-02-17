martes 17 de febrero 2026

Fecha clave

El Gobierno buscaría sancionar la reforma laboral el 27 de febrero en el Senado

Aceptaría las modificaciones en Diputados y lo devolvería a la Cámara alta un día después para dictaminar el viernes 20 y sesionar una semana después, según pudo saber NA

Por Agencia NA
image

El Gobierno aceptaría las modificaciones de la Cámara de Diputados en el proyecto de reforma laboral para aprobarlo este jueves 19 de febrero y devolverlo a la Cámara alta un día después.

el gobierno nacional extendera las sesiones extraordinarias, en busca de aprobar la reforma laboral antes del 1° de marzo
Tratamiento legislativo

El Gobierno nacional extenderá las sesiones extraordinarias, en busca de aprobar la reforma laboral antes del 1° de marzo
Javier Milei suspendió su viaje a Estados Unidos. Foto: Agencia NA
Se queda en el país

Milei suspende su viaje a EEUU y delega la agenda presencial en Sturzenegger

En ese sentido, el objetivo final sería convertirlo en ley el viernes 27 de febrero, explicaron fuentes oficiales a la Agencia Noticias Argentinas.

Desde el riñón de la mesa política oficialista piensan que, luego de sesionar el próximo jueves, como estará estipulado en el cronograma libertario, el texto sería remitido al Senado rápidamente para que la senadora y jefa de bloque LLA, Patricia Bullrich, consiga dictaminarlo el viernes 20 en comisión, detallaron a NA.

Si bien el lunes por la mañana, tal como publicó la Agencia NA, los libertarios habían barajado la posibilidad modificar el polémico artículo de reducción del pago de las licencias a través de una reglamentación o de una ley complementaria, esta posibilidad no tendría el visto bueno de un sector de los dialoguistas.

Qué dice el artículo de la polémica

La modificación del artículo 208 de la Ley de Contrato de Trabajo establece que, ante una enfermedad o accidente no vinculado a la tarea laboral, luego de los tres meses cobrará un 50% del salario, sin detallar qué pasa en los casos de enfermedad grave y del 75% si tiene personas a cargo.

Bullrich dijo que la idea es mantener para el pago de enfermedades graves el 100% del pago de los salarios, pero que se exigirá certificado “fehaciente” o una junta médica.

El artículo, que pasó por debajo del radar en el Senado, fue puesto bajo la lupa tras las declaraciones del ministro de Modernización, Federico Sturzenegger.

FUENTE: AgenciaNA

