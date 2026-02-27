Detienen a un hombre en Villa Hipódromo por una causa de tenencia de armas

Un hombre mayor de edad quedó detenido tras un allanamiento realizado en la Villa Hipódromo, en Rawson, en el marco de una investigación por tenencia ilegítima de arma de fuego. El procedimiento estuvo a cargo de la Unidad de Apoyo Investigativo de la Policía de San Juan.

Según informaron fuentes policiales, el sospechoso, identificado de apellido Yacante, era investigado por la presunta posesión de un arma de fuego en su domicilio. Con la correspondiente orden judicial, los efectivos concretaron el operativo en la vivienda señalada.

Durante el allanamiento, los uniformados secuestraron un arma de fuego calibre 32, apta para el disparo, que se encontraba en poder del acusado. Tras el hallazgo, Yacante fue detenido en el lugar y posteriormente trasladado a la Central de Policía.

La Unidad Fiscal Genérica intervino en la causa y dispuso tanto el secuestro del arma como la detención del imputado, a quien se le atribuye el delito de tenencia ilegítima de arma de fuego.