viernes 27 de febrero 2026

Procedimiento

Detienen a un hombre en Villa Hipódromo por una causa de tenencia de armas

El procedimiento estuvo a cargo de la Unidad de Apoyo Investigativo. La causa es instruida por UFI Genérica.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2026-02-27 at 10.33.12

Un hombre mayor de edad quedó detenido tras un allanamiento realizado en la Villa Hipódromo, en Rawson, en el marco de una investigación por tenencia ilegítima de arma de fuego. El procedimiento estuvo a cargo de la Unidad de Apoyo Investigativo de la Policía de San Juan.

Según informaron fuentes policiales, el sospechoso, identificado de apellido Yacante, era investigado por la presunta posesión de un arma de fuego en su domicilio. Con la correspondiente orden judicial, los efectivos concretaron el operativo en la vivienda señalada.

WhatsApp Image 2026-02-27 at 10.33.10

Durante el allanamiento, los uniformados secuestraron un arma de fuego calibre 32, apta para el disparo, que se encontraba en poder del acusado. Tras el hallazgo, Yacante fue detenido en el lugar y posteriormente trasladado a la Central de Policía.

La Unidad Fiscal Genérica intervino en la causa y dispuso tanto el secuestro del arma como la detención del imputado, a quien se le atribuye el delito de tenencia ilegítima de arma de fuego.

WhatsApp Image 2026-02-27 at 10.33.10 (1)
