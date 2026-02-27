viernes 27 de febrero 2026

Corridas y gas pimienta

Tensión en el centro porteño por las protestas contra la reforma laboral y la baja de edad de imputabilidad

Agrupaciones de izquierda cortaron el tránsito de forma sorpresiva en la zona de 9 de Julio y Corrientes, lo que derivó en choques con la Policía de la Ciudad mientras la Cámara Alta trata los cambios estructurales en el sistema laboral y penal juvenil.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image
image

La zona del Obelisco se convirtió este viernes en el escenario de una jornada marcada por el caos y la tensión, cuando manifestantes de diversas agrupaciones, entre las que se encontraban referentes de partidos de izquierda, junto a trabajadores del Hospital Garrahan y Fate interrumpieron de forma sorpresiva el tránsito en el cruce de las avenidas 9 de Julio y Corrientes. El corte generó complicaciones inmediatas para los automovilistas que circulaban por la zona, derivando rápidamente en enfrentamientos directos entre los manifestantes y los efectivos de la Policía de la Ciudad. La situación se mantuvo crítica durante gran parte del inicio de la mañana, mientras el despliegue policial intentaba normalizar la circulación en una zona neurálgica de la ciudad que se vio colapsada por la protesta.

image

Los incidentes acompañan una sesión fundamental en la Cámara de Senadores, donde el oficialismo de Javier Milei busca consolidar su última victoria legislativa en el período de sesiones extraordinarias antes del discurso presidencial ante la Asamblea Legislativa. El foco de la movilización es el rechazo a dos proyectos con alto impacto social: la reforma laboral y la nueva Ley Penal Juvenil. En el recinto, el debate se centra en el tratamiento de las modificaciones en el sistema de trabajo, para luego dar paso a la discusión sobre el régimen penal para menores.

image

La reforma laboral impulsada por el Poder Ejecutivo propone transformaciones profundas en el sistema de despidos, las vacaciones y el derecho a huelga. Entre los puntos más polémicos está el abaratamiento de las indemnizaciones, ya que no se computarán conceptos como el aguinaldo o premios para su cálculo, y la posibilidad de pagarlas en cuotas. Además, se establece un sistema de compensación de horas que exime a las empresas de pagar horas extras y se introducen restricciones al derecho de huelga en sectores definidos como servicios esenciales o trascendentales. Asimismo, el proyecto permite el fraccionamiento de vacaciones y establece que la obligatoriedad de otorgarlas en verano será solo de una vez cada tres años.

Por otro lado, la Ley Penal Juvenil que se debate busca reducir la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. El proyecto, que ya cuenta con la aprobación de la Cámara de Diputados, contempla penas de hasta 15 años de cárcel para delitos graves cometidos por menores, aunque propone sanciones alternativas y medidas de resocialización para delitos menores que no hayan causado muertes o lesiones graves. En este sentido, el texto subraya la importancia de que los jóvenes no compartan los lugares de reclusión con adultos. A pesar de la resistencia en las calles y las quejas de la oposición por el trámite acelerado del dictamen, el oficialismo cuenta con el respaldo de varios gobernadores aliados para asegurar la sanción de estas normativas.

(Fuentes: Noticias Argentinas, Infobae, TN)

