Murió Felipe Staiti, el histórico guitarrista de Enanitos Verdes

El rock nacional está de luto. Este lunes se confirmó la muerte de Felipe Staiti, guitarrista y miembro fundador de Enanitos Verdes. Tenía 64 años y permanecía internado en el Hospital Italiano de Mendoza por complicaciones de salud .

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Staiti fue una pieza clave en la historia del grupo, una de las bandas más emblemáticas del rock en español. Junto a Marciano Cantero y Daniel Piccolo, fundó la banda en 1979, marcando a generaciones con clásicos como “Lamento boliviano” y “La muralla verde”.

Tras la muerte de Cantero en 2022, Staiti había asumido un rol aún más central dentro del grupo, incluso como vocalista, sosteniendo la continuidad del proyecto en escenarios nacionales e internacionales .

Según trascendió, el músico había regresado recientemente de una gira y fue internado tras presentar un cuadro de salud que se agravó en los últimos días . Su fallecimiento generó una fuerte conmoción en el ambiente artístico y cultural.

Con una carrera que atravesó décadas, Felipe Staiti dejó una huella profunda en la música argentina y latinoamericana, siendo protagonista de una de las bandas más influyentes surgidas desde Mendoza. Su legado queda en canciones que siguen sonando y marcando época.