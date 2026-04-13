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Investigación

Horror: hallaron el cuerpo de un hombre dentro de una pared

Aunque por el momento no pudieron confirmar su identidad, creen que es un obrero de nacionalidad paraguaya que estaba desaparecido hace días.

Por Agencia NA
Operativo en el lugar en el que fue hallado el cuerpo. Foto: Agencia NA (redes)

Operativo en el lugar en el que fue hallado el cuerpo. Foto: Agencia NA (redes)

El cuerpo de un hombre fue hallado en una pared en una obra en construcción en la ciudad de Colón, Entre Ríos, y las autoridades informaron que, pese a que todavía no pudieron confirmar su identidad, creen que es un obrero de nacionalidad paraguaya que estaba desaparecido hace días.

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El operativo se inició este domingo por la mañana en la zona costera de Colón, en un edificio en construcción ubicado en el cruce de la avenida Quirós y Moreno, cuando obreros encontraron un cuerpo tapado con cal, en lo que parecía ser una pared.

Conforme al relato de los propios trabajadores de la obra, según supo la Agencia Noticias Argentinas, el aviso al 911 se dio luego de encontrar sangre en uno de los sectores.

Se indicó que el cadáver fue colocado en el hueco de una escalera y sobre él construyeron una especie de pared, cubriéndolo con cal, informó Entremedios.

Acerca de la identidad de la víctima, explicaron que es difícil su identificación debido al estado del cuerpo, pero sospechan que podría estar vinculado a un trabajador que estaba desaparecido desde hace dos semanas.

La causa quedó en manos del fiscal Alejandro Perroud, quien comunicó que no se descarta ninguna conjetura, aunque todo apunta a que se trata de un homicidio.

FUENTE: Agencia NA

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