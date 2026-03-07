La Junta Nacional de UPCN rechazó el pedido de la oposición y la única lista válida sería la de Villa

La Junta Electoral Nacional de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) rechazó el planteo presentado por la oposición en San Juan y ratificó la decisión de la Junta Electoral local de impugnar la Lista Naranja, el espacio que buscaba competir contra el actual secretario general, José “Pepe” Villa.

La agrupación opositora está encabezada por Alejandro Savoca y Carlos Quinteros, quienes habían presentado un recurso ante la instancia nacional luego de que la Junta Electoral de San Juan rechazara su oficialización para participar en los comicios internos del gremio.

Según la resolución emitida por la Junta Nacional, el planteo fue desestimado y se confirmó la decisión adoptada en la provincia. Entre los argumentos expuestos se detalló que la lista no cumplía con los requisitos de avales exigidos por el estatuto sindical, ya que una parte importante de las firmas presentadas no resultó válida tras el proceso de verificación.

Con este escenario, y si la resolución se mantiene firme, la única lista habilitada para competir en las elecciones previstas para el 9 de abril sería la que encabeza Villa, quien conduce el sindicato de los trabajadores estatales en San Juan desde hace más de 40 años.

No obstante, el conflicto aún no está cerrado. Desde la Lista Naranja todavía tienen la posibilidad de recurrir a la Justicia para intentar revertir la decisión de la Junta Electoral Nacional,