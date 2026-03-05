jueves 5 de marzo 2026

Negociaciones

El Gobierno convoca a ATE y UPCN a reabrir la paritaria del sector público nacional

La convocatoria es para este viernes a las 14 en la sede de la Secretaría de Trabajo, en 25 de Mayo 633. Habría un acuerdo para actualizar sueldos hasta mayo.

Por Agencia NA
image

El Gobierno nacional convocó a la reapertura de paritarias de la Administración Pública Nacional para este viernes 6 de marzo a las 14, en una reunión que se llevará a cabo en la sede que la Secretaría de Trabajo posee en 25 de Mayo 633 de esta capital.

El Estado nacional convocó a la discusión paritaria a la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN) que encabeza Andrés Rodríguez, y a la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) que lidera Rodolfo Aguiar, los dos sindicatos que nuclean a la mayoría del personal del sector público.

La convocatoria se produce tras el cuarto intermedio que la Secretaría de Trabajo dispuso en diciembre 2025, cuando los reclamos de los gremios estaban muy lejos de los ofrecimientos del Estado en su carácter se sector patronal.

ATE se encuentra reclamando una recomposición salarial del orden del 45 por ciento, para “recomponer lo perdido durante la gestión de Javier Milei”, según señalo el sindicato a través de sus redes sociales, en las que exigió, además, una “suma fija de 4.000.000 de pesos” por única vez para compensar lo perdido.

“En los últimos dos años se destruyó el poder adquisitivo de los estatales”, señaló Aguiar, titular de ATE Nacional, al tiempo que aseguró que “este Gobierno es responsable de haber expulsado a la pobreza a decenas de miles de trabajadores estatales”.

FUENTE: Agencia NA

