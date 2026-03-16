Con un bono de $120.000 incluido, un gremio anunció un acuerdo salarial con el Gobierno de San Juan

Un gremio estatal informó que se acordó una recomposición salarial escalonada para los próximos meses. Incluye aumentos en marzo, mayo y junio, además de un bono extraordinario de $120.000 que se pagará en abril.

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UPCN Seccional San Juan anunció este lunes al mediodía que alcanzó un acuerdo salarial con el Ministerio de Economía, Finanzas y Hacienda del Gobierno de San Juan, que establece una recomposición para los trabajadores estatales en los próximos meses.

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Según el comunicado difundido por el sindicato, el entendimiento contempla un incremento del 5% en los haberes correspondientes a marzo, mientras que en abril se abonará un bono extraordinario de $120.000.

La pauta salarial continuará con un aumento del 2% en mayo y un 3% en junio, mes en el que además se aplicará una cláusula de revisión, sujeta a la evolución de la economía y la situación fiscal de la provincia.

Desde el gremio indicaron que el acuerdo forma parte de las negociaciones salariales que el Gobierno provincial mantiene con distintos sectores de la administración pública.

Qué pasó con la última paritaria docente

El anuncio se da en medio de la discusión paritaria con los docentes sanjuaninos. El último jueves, el Ejecutivo provincial presentó dos propuestas salariales a los gremios UDAP, UDA y AMET, que incluyen una estructura de aumentos similar: 5% en marzo, 2% en mayo y 3% en junio, además del bono de $120.000 previsto para el 15 de abril.

Tras esa reunión, los sindicatos docentes resolvieron bajar la propuesta a las bases y continuar la negociación en una nueva reunión paritaria fijada para este lunes 16 de marzo a las 14 horas.