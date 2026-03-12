Paritaria docente: el Gobierno ofreció dos nuevas propuestas salariales y los gremios las bajarán a sus bases

Tras horas intensas de debate, la paritaria salarial docente de este jueves finalizó en la noche y desde el Gobierno presentaron dos propuestas. En la reunión estuvieron presentes representantes de UDAP, UDA y AMET.

La primera opción consiste en lo siguiente: para el mes de marzo de 2026, la propuesta contempla un incremento del 5% en el valor índice, tomando como base el valor vigente en diciembre de 2025. Asimismo, se adicionarán 6 puntos al código A01 del nomenclador docente y 6 puntos al código E60. Adicionalmente, se otorgará un bono extraordinario de $120.000,00 (ciento veinte mil pesos), cuyo pago se efectivizará el día 15 de abril de 2026.

Continuando con la proyección salarial, para el mes de mayo de 2026 se aplicará un incremento del 2% en el valor índice, calculado sobre la base del valor de marzo 2026, junto con un aumento de 2 puntos en el código A01 y 4 puntos en el código E60. Finalmente, para junio de 2026, se establece un incremento del 3% en el valor índice, con base en el mes de mayo, e incluirá la implementación de una cláusula de revisión (gatillo) sujeta a la evolución de la economía y la situación fiscal de la Provincia.

En tanto la segunda propuesta comprende, para marzo de 2026, un incremento del 5% en el valor índice (base diciembre 2025), sumado a un aumento de 6 puntos en el código A01 y 5 puntos en el código E60. Para el mes de abril, se prevé un incremento adicional de 5 puntos en el código E60.

Para el mes de mayo de 2026, se estipula un incremento del 2% en el valor índice (base marzo 2026) y un aumento de 2 puntos en el código A01. Por último, en junio de 2026, el valor índice se ajustará un 3% sobre la base de mayo, incorporándose una cláusula de revisión (gatillo) vinculada a la evolución económica y fiscal de la Provincia.

Desde el Gobierno proponen también, empezar a trabajar a partir del segundo semestre, en el estudio de radios docentes 4, 5, 6 y 7, además de evaluar la situación de Jáchal y Caucete. Por otra parte, los gremios dejaron constancia que en todo el tiempo transcurrido en la sesión se han realizado múltiples análisis de propuestas y contrapropuestas ya expuestas en acta anteriores, respecto de las necesidades de los docentes.

Los sindicatos bajarán la propuesta a sus bases y acordaron continuar la negociación paritaria para el día lunes 16 de marzo a las 14 horas.