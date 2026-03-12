viernes 13 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Educación

Paritaria docente: el Gobierno ofreció dos nuevas propuestas salariales y los gremios las bajarán a sus bases

De este modo, acordaron volver a reunirse el día lunes 16 de marzo a las 14 horas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen ilustrativa.

Imagen ilustrativa.

Tras horas intensas de debate, la paritaria salarial docente de este jueves finalizó en la noche y desde el Gobierno presentaron dos propuestas. En la reunión estuvieron presentes representantes de UDAP, UDA y AMET.

Lee además
milei vuelve a madrid: agenda relampago entre la batalla cultural y el foro economico
Gira

Milei vuelve a Madrid: agenda relámpago entre la "batalla cultural" y el Foro Económico
el ambicioso plan de un pais europeo para convertir la mentira politica en delito
Legislación

El ambicioso plan de un país europeo para convertir la mentira política en delito

La primera opción consiste en lo siguiente: para el mes de marzo de 2026, la propuesta contempla un incremento del 5% en el valor índice, tomando como base el valor vigente en diciembre de 2025. Asimismo, se adicionarán 6 puntos al código A01 del nomenclador docente y 6 puntos al código E60. Adicionalmente, se otorgará un bono extraordinario de $120.000,00 (ciento veinte mil pesos), cuyo pago se efectivizará el día 15 de abril de 2026.

Continuando con la proyección salarial, para el mes de mayo de 2026 se aplicará un incremento del 2% en el valor índice, calculado sobre la base del valor de marzo 2026, junto con un aumento de 2 puntos en el código A01 y 4 puntos en el código E60. Finalmente, para junio de 2026, se establece un incremento del 3% en el valor índice, con base en el mes de mayo, e incluirá la implementación de una cláusula de revisión (gatillo) sujeta a la evolución de la economía y la situación fiscal de la Provincia.

En tanto la segunda propuesta comprende, para marzo de 2026, un incremento del 5% en el valor índice (base diciembre 2025), sumado a un aumento de 6 puntos en el código A01 y 5 puntos en el código E60. Para el mes de abril, se prevé un incremento adicional de 5 puntos en el código E60.

Para el mes de mayo de 2026, se estipula un incremento del 2% en el valor índice (base marzo 2026) y un aumento de 2 puntos en el código A01. Por último, en junio de 2026, el valor índice se ajustará un 3% sobre la base de mayo, incorporándose una cláusula de revisión (gatillo) vinculada a la evolución económica y fiscal de la Provincia.

Desde el Gobierno proponen también, empezar a trabajar a partir del segundo semestre, en el estudio de radios docentes 4, 5, 6 y 7, además de evaluar la situación de Jáchal y Caucete. Por otra parte, los gremios dejaron constancia que en todo el tiempo transcurrido en la sesión se han realizado múltiples análisis de propuestas y contrapropuestas ya expuestas en acta anteriores, respecto de las necesidades de los docentes.

Los sindicatos bajarán la propuesta a sus bases y acordaron continuar la negociación paritaria para el día lunes 16 de marzo a las 14 horas.

Temas
Seguí leyendo

Diputados de la oposición convocaron para este viernes a una audiencia pública por el cierre de FATE

Importante fábrica de baterías cerrará líneas e importará desde Brasil

Tres senadores nacionales renunciaron al aumento en las dietas

Javier Milei salió a respaldar a Manuel Adorni

Diputados constituyen 18 comisiones: el oficialismo retiene el control de los organismos claves

Guerra por la presidencia del Concejo de Sarmiento: la fiscal se expidió y dijo que la elección de Gómez fue lícita

Orrego participó de las mesas de diálogo de IDEA en Nueva York y expuso sobre el potencial minero de San Juan

Salió el primer fallo contra la reforma laboral: limitar las indemnizaciones es inconstitucional

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
el ambicioso plan de un pais europeo para convertir la mentira politica en delito
Legislación

El ambicioso plan de un país europeo para convertir la mentira política en delito

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Red Tulum (foto ilustrativa).
Red Tulum

El Gobierno investiga si una empresa de colectivos prohibió el uso de aire acondicionado en San Juan

Un contingente de 18 sanjuaninos denunció una grave estafa con un viaje a Río: varados en el aeropuerto tras pagar 35 millones
Tremendo

Un contingente de 18 sanjuaninos denunció una grave estafa con un viaje a Río: varados en el aeropuerto tras pagar 35 millones

Leonardo Santiago Furlotti Barassi, a la derecha de la imagen.
Caso indignante

Cirujano sanjuanino muy cerca del juicio: le cobró $250.000 a un paciente para operarlo "gratis" en un hospital público

Pasó en Pocito: el Veneno Morales admitió que asesinó a El Cara de Goma y aceptó 10 años de cárcel video
Tribunales

Pasó en Pocito: el "Veneno" Morales admitió que asesinó a "El Cara de Goma" y aceptó 10 años de cárcel

Escrachan a un jefe penitenciario sanjuanino por supuesto maltratador de mujeres
Denuncia pública

Escrachan a un jefe penitenciario sanjuanino por supuesto maltratador de mujeres

Te Puede Interesar

Jáchal inició esta semana los trabajos de repavimentación de la playa de maniobras de la Terminal de Ómnibus.
Importante tarea

Mejoran una importante terminal de ómnibus sanjuanina: el detalle de las obras

Por Redacción Tiempo de San Juan
Condenaron al coleccionista violento en Caucete: amenazó a un hombre y le secuestraron siete armas
Investigación

Condenaron al "coleccionista" violento en Caucete: amenazó a un hombre y le secuestraron siete armas

Foto: Prensa San Martín. 
Primera Nacional

San Martín quiere recuperarse en el Nuevo Monumental: horario, formaciones y cómo ver el partido

Cae el principal sospechoso del robo a una jueza y dueño de un kiosquito de cocaína en Santa Lucía
Investigación

Cae el principal sospechoso del robo a una jueza y dueño de un "kiosquito" de cocaína en Santa Lucía

Franco Colapinto tuvo un discreto nivel y se clasificó 16° para la Sprint del GP de China
Fórmula 1

Franco Colapinto tuvo un discreto nivel y se clasificó 16° para la Sprint del GP de China