Importante fábrica de baterías cerrará líneas e importará desde Brasil

La empresa brasileña Baterías Moura anunció el cese de operaciones de dos líneas de producción en su planta ubicada en el Parque Industrial de Pilar . Esta decisión estratégica implica que la firma dejará de fabricar baterías pesadas para camiones en Argentina para comenzar a importarlas directamente desde Brasil con el fin de abastecer el mercado local.

Impacto laboral y gremial La medida pone en riesgo inmediato al menos 25 puestos de trabajo de operarios que se desempeñaban específicamente en las áreas afectadas. Actualmente, la planta opera con una nómina de aproximadamente 180 empleados , incluyendo personal administrativo, de logística y operarios.

Ante este escenario, el Sindicato Químico de Pilar ha iniciado gestiones para intentar reubicar a los trabajadores afectados en otras áreas de la compañía. No obstante, se informó que algunos operarios ya han optado por acordar retiros voluntarios con la correspondiente indemnización.

Un contexto industrial complejo El secretario general del sindicato, Sergio González, expresó su profunda preocupación y calificó la situación como parte de una "masacre" que el gobierno actual está cometiendo con la industria nacional, comparando la gravedad del contexto actual con la crisis de la pandemia. Según el dirigente, el ajuste responde a la apertura de importaciones y la caída del consumo.

González advirtió además sobre los siguientes puntos críticos:

Temor a una reestructuración mayor: Existe la preocupación de que el recorte no se limite a las baterías pesadas, sino que se extienda a otras líneas de productos, profundizando la reducción de personal.

Existe la preocupación de que el recorte no se limite a las baterías pesadas, sino que se extienda a otras líneas de productos, profundizando la reducción de personal. Falta de diálogo oficial: El gremio cuestionó la ausencia de interlocutores en el Gobierno nacional para abordar la crisis y buscar soluciones para el sector industrial.

El gremio cuestionó la para abordar la crisis y buscar soluciones para el sector industrial. Marco legal: El dirigente vinculó esta situación con el contexto de la reforma laboral vigente.

Giro en las proyecciones de la empresa Este presente contrasta notablemente con la realidad de la firma hace apenas unos años. En 2022, Baterías Moura se encontraba en una fase de expectativa de expansión, realizando búsquedas de personal técnico y proyectando un crecimiento sostenido en el país. Sin embargo, el cambio en el esquema económico ha derivado en una reconfiguración que prioriza la importación de productos terminados sobre la fabricación local.

A pesar del cierre de estas líneas, fuentes gremiales aclararon que, según lo manifestado por la propia empresa, Moura no tendría previsto retirarse de la Argentina en el corto plazo, sino que busca garantizar la continuidad de sus operaciones bajo este nuevo modelo productivo. El sindicato continuará buscando instancias de diálogo para asegurar la continuidad laboral de quienes deseen permanecer en la firma mediante reubicaciones internas.