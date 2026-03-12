Diputados constituyen 18 comisiones: el oficialismo retiene el control de los organismos claves

La Cámara de Diputados reanudará su actividad desde la próxima semana con la constitución de 18 comisiones, aunque el oficialismo mantendrá el control de los principales organismos asesores para impulsar su agenda parlamentaria.

Video Tucumán: noquearon a un diputado nacional libertario cuando intentó atravesar un corte de ruta

Polémica Diputados: el peronismo quiere interpelar a Manuel Adorni por llevar a su esposa a Nueva York en viaje oficial

Las comisiones son claves para poder sancionar las leyes, ya que son las encargadas de estudiar y emitir los dictámenes que se tratan en el recinto de sesiones, y por eso es central tener las presidencias para definir los temas que se abordarán.

En diciembre se armaron 9 comisiones -denominadas de gestión- que quedaron en manos de la Libertad Avanza y ahora sumara otras cuatro sustanciales para la LLA.

Entre el martes, miércoles, y jueves se constituirán 18 comisiones, de las cuales 9 serán para el peronismo, cuatro para La Libertad Avanza, tres para Fuerzas del Cambio -integrado por el PRO, UCR, MID, y Por Santa Cruz y dos el Interbloque Unidos (Encuentro Federal, Provincias Unidas, y Coalición Civica).

De todos modos, los organismos que le corresponderán al peronismo son aquellos que “teóricamente” no marcan agenda, aunque a veces puede surgir algún tema que empiece a tener impacto público, como sucedió el año pasado con discapacidad.

La lista

La Libertad Avanza tiene las presidencias de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Legislación Penal, Justicia, Recursos Naturales, Relaciones Exteriores ,Mercosur, Asuntos Constitucionales, Legislación del Trabajo, y Familia, Juventudes y Niñez.

Ahora el oficialismo sumará a las comisiones de Legislación General-donde se mantendría en el cargo Santiago Santurio-, Discapacidad, Energía y Combustibles y Acción Social y Salud Pública.

Para las fuerzas opositoras quedarán las presidencias de las comisiones de Agricultura, Cultura; Pequeña y Mediana Empresa; Comercio; de las Personas Mayores; Industria; Economía, Análisis y Seguimiento del Cumplimiento de Normas Tributarias y Previsionales; Transporte; Acción Social, Educación; y Población y Desarrollo Humano; Mujeres y Diversidad; Vivienda y Ordenamiento Urbano; Agricultura y Ganadería; y Asuntos Cooperativos, Mutuales y Organizaciones no Gubernamentales.

Hasta se supo que la comisión de Educación la mantendrá el macrista y ex ministro Alejandro Finocchiaro, y que Provincias Unidas aspiraba a la presidencia de Agricultura, ya que los diputados de ese bloque son de provincias vinculadas al agro como Santa Fe y Córdoba.

La agenda

Martes 17

Cultura; Pequeña y Mediana Empresa; Legislación General, Comercio; de las Personas Mayores; Industria; y Economía.

Miércoles 18

Análisis y Seguimiento del Cumplimiento de Normas Tributarias y Previsionales; Transporte; Acción Social y Salud Pública; Educación; Población y Desarrollo Humano; y Energía y Combustibles.

Jueves 19

Mujeres y Diversidad; Discapacidad, Vivienda y Ordenamiento Urbano; Agricultura y Ganadería; y Asuntos Cooperativos, Mutuales y Organizaciones no Gubernamentales.