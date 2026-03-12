Orrego participó de las mesas de diálogo de IDEA en Nueva York y expuso sobre el potencial minero de San Juan

El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, participó en Nueva York de una de las mesas de diálogo organizadas por Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina en el Consulado argentino, actividad que marcó el cierre de la Argentina Week.

El encuentro reunió a más de 200 participantes, entre diplomáticos, autoridades, empresarios y financistas de distintos países interesados en oportunidades de inversión en sectores estratégicos de Argentina.

Durante la jornada, Orrego integró un panel dedicado a la minería junto a los gobernadores Carlos Sadir, Gustavo Sáenz y Raúl Jalil. También participó el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, además de otros mandatarios provinciales que formaron parte de Argentina Week y expusieron en distintos paneles sectoriales.

En su exposición, el gobernador sanjuanino destacó las condiciones que ofrece la provincia para el desarrollo de inversiones, en especial en el sector minero. En ese marco, señaló que San Juan concentra actualmente el mayor volumen de proyectos que solicitaron adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones.

Orrego también remarcó que la minería es uno de los motores de la economía provincial, aunque subrayó la importancia de que el crecimiento del sector esté acompañado por generación de empleo, fortalecimiento de proveedores locales y una matriz productiva diversificada.

Además, sostuvo que el desarrollo de la actividad debe ir de la mano de estándares ambientales estrictos para garantizar la sustentabilidad de los proyectos en el largo plazo.