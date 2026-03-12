jueves 12 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Encuentro

Orrego participó de las mesas de diálogo de IDEA en Nueva York y expuso sobre el potencial minero de San Juan

El gobernador integró un panel junto a mandatarios del norte argentino durante el cierre de Argentina Week 2026. Destacó el interés inversor en la provincia y el rol de la minería en el desarrollo económico.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2026-03-12 at 7.34.36 PM

El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, participó en Nueva York de una de las mesas de diálogo organizadas por Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina en el Consulado argentino, actividad que marcó el cierre de la Argentina Week.

Lee además
estudiar sin trabajar: asi es como sostienen sus estudios los jovenes en san juan video
El desafío de formarse hoy

Estudiar sin trabajar: así es como sostienen sus estudios los jóvenes en San Juan
empresarios industriales de buenos aires miran a san juan para ampliar inversiones
Inversión

Empresarios industriales de Buenos Aires miran a San Juan para ampliar inversiones

El encuentro reunió a más de 200 participantes, entre diplomáticos, autoridades, empresarios y financistas de distintos países interesados en oportunidades de inversión en sectores estratégicos de Argentina.

Durante la jornada, Orrego integró un panel dedicado a la minería junto a los gobernadores Carlos Sadir, Gustavo Sáenz y Raúl Jalil. También participó el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, además de otros mandatarios provinciales que formaron parte de Argentina Week y expusieron en distintos paneles sectoriales.

En su exposición, el gobernador sanjuanino destacó las condiciones que ofrece la provincia para el desarrollo de inversiones, en especial en el sector minero. En ese marco, señaló que San Juan concentra actualmente el mayor volumen de proyectos que solicitaron adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones.

Orrego también remarcó que la minería es uno de los motores de la economía provincial, aunque subrayó la importancia de que el crecimiento del sector esté acompañado por generación de empleo, fortalecimiento de proveedores locales y una matriz productiva diversificada.

Además, sostuvo que el desarrollo de la actividad debe ir de la mano de estándares ambientales estrictos para garantizar la sustentabilidad de los proyectos en el largo plazo.

Temas
Seguí leyendo

La definición de un cargo clave en la Justicia de San Juan se hace esperar

El Gobierno investiga si una empresa de colectivos prohibió el uso de aire acondicionado en San Juan

Cómo siguen las tensiones empresarias en San Juan mientras se define el futuro de la línea de 500 kV

Las divertidas fotos que compartió Vicky Xipolitakis de su paso por San Juan junto a Marley

Explota la cartelera: las tres películas que se estrenan en San Juan y que prometen ser furor

El EPRE advierte que el crecimiento de San Juan demanda obras de gasoductos y estaciones transformadoras

Conflicto docente en San Juan: maestros de Iglesia y Jáchal cortaron el acceso a la mina Veladero

San Juan aumentó sus exportaciones en un 11%: minería y productos químicos, los sectores que se destacaron

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
gioja en off the record: del problema mas grande de orrego es milei al seria un error que unac sea candidato en 2027 video
Off the Record

Gioja en Off the Record: del "problema más grande de Orrego es Milei" al "sería un error" que Uñac sea candidato en 2027

Por Florencia García

Las Más Leídas

El comerciante quedó alojado en la comisaría de 25 de Mayo.
Allanamiento

Un comerciante fue detenido y se le secuestró un arsenal tras amenazar a su vecino en 25 de Mayo

Pasó en Pocito: el Veneno Morales admitió que asesinó a El Cara de Goma y aceptó 10 años de cárcel video
Tribunales

Pasó en Pocito: el "Veneno" Morales admitió que asesinó a "El Cara de Goma" y aceptó 10 años de cárcel

Tucumán: noquearon a un diputado nacional libertario cuando intentó atravesar un corte de ruta
Video

Tucumán: noquearon a un diputado nacional libertario cuando intentó atravesar un corte de ruta

Acueductogate: realizaron una inspección ocular en un ramal de caños de la obra
Imágenes

Acueductogate: realizaron una inspección ocular en un ramal de caños de la obra

Red Tulum (foto ilustrativa).
Red Tulum

El Gobierno investiga si una empresa de colectivos prohibió el uso de aire acondicionado en San Juan

Te Puede Interesar

Marcelo Lima vs. Sergio Vallejos: ¿habrá un cara a cara en la primera audiencia?
Justicia Civil

Marcelo Lima vs. Sergio Vallejos: ¿habrá un cara a cara en la primera audiencia?

Por Luz Ochoa
Liberan al hijo de un dirigente de Luz y Fuerza sospechado de abuso sexual
Tribunal de Impugnación

Liberan al hijo de un dirigente de Luz y Fuerza sospechado de abuso sexual

La entrevista a Marianela López en la comisión de Justicia de la Cámara de Diputados de San Juan. 
En la Legislatura

La definición de un cargo clave en la Justicia de San Juan se hace esperar

La inflación fue de 2,9% en febrero y acumuló 33,1% en los últimos doce meses
Informe

La inflación fue de 2,9% en febrero y acumuló 33,1% en los últimos doce meses

Manuel Adorni, exvocero de Presidencia.
En Twitter

Adorni pidió perdón por haber dicho que fue a "deslomarse" a New York: "Somos humanos y cometemos errores"