jueves 12 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Justicia

Salió el primer fallo contra la reforma laboral: Limitar las indemnizaciones es inconstitucional

Se trata de un punto clave de la iniciativa que apunta a morigerar la actualización de los pagos por despidos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

A menos de una semana de su entrada en vigencia, la Ley de Modernización Laboral N° 27.802 ha recibido su primer cuestionamiento constitucional de fondo. El juez Ricardo Gileta, de la Sala 1 de la Cámara del Trabajo de Córdoba, dictó una sentencia el pasado 10 de marzo de 2026 que invalida el mecanismo de actualización de créditos laborales para juicios en trámite.

Lee además
la cgt presento un amparo para frenar la reforma laboral y pidio que se declare inconstitucional
Tras la oficialización

La CGT presentó un amparo para frenar la reforma laboral y pidió que se declare inconstitucional
tras el planteo de la cgt por la reforma laboral, que caminos juridicos tendria y cual seria su impacto en san juan
Amparo

Tras el planteo de la CGT por la reforma laboral, qué caminos jurídicos tendría y cuál sería su impacto en San Juan

El eje del conflicto: El Artículo 55

El fallo se centra en la invalidez constitucional del artículo 55 de la nueva ley. Este apartado establecía un régimen diferenciado para los procesos judiciales iniciados antes de la promulgación de la norma.Según la ley libertaria, estos juicios debían actualizarse mediante la tasa pasiva del BCRA en cotejo con el IPC, pero con una limitación crítica: el monto final no podía ser inferior al 67% del cálculo ordinario. En la práctica, esto implicaba una reducción de entre el 20% y el 60% de lo que un trabajador percibiría bajo los criterios previos.

Fundamentos de la inconstitucionalidad

El magistrado basó su decisión en varios pilares constitucionales:

  • Igualdad ante la ley (Art. 16 CN): Gileta sostuvo que el artículo 55 genera una discriminación arbitraria entre quienes iniciaron juicios nuevos y quienes ya tenían procesos en marcha, vulnerando la garantía de igualdad.
  • Carácter alimentario y principio protectorio: La sentencia subraya que los créditos laborales tienen naturaleza alimentaria. Cualquier mecanismo que reduzca significativamente su valor frente a la inflación afecta el principio de reparación plena y el principio protectorio consagrado en la Constitución Nacional.
  • Progresividad de derechos: El juez aplicó la "ley suprema" en materia de progresividad, desechando cualquier norma que implique un retroceso en la protección de los derechos de los trabajadores.

Cómo se calcularán las indemnizaciones ahora

Al descartar el tope del artículo 55, el fallo ordena que los créditos se ajusten bajo el criterio general previsto en el artículo 276 de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT). Esto implica:

  • Actualización del capital histórico según la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) nivel general.
  • Aplicación del Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER).
  • Un adicional del 3% mensual devengado desde el momento de la mora hasta el pago efectivo.

Temas
Seguí leyendo

El Gobierno aplicó la reforma laboral y UDAP levantó la medida de fuerza

Con el freno al paro docente San Juan estrenó la reforma laboral en el país: los argumentos a favor y en contra

Reforma laboral: la Justicia rechazó la cautelar presentada por la CGT, qué dice el fallo

El Banco Central determinó la tasa pasiva para juicios laborales

Orrego participó de las mesas de diálogo de IDEA en Nueva York y expuso sobre el potencial minero de San Juan

Adorni pidió perdón por haber dicho que fue a "deslomarse" a New York: "Somos humanos y cometemos errores"

Para Karina Milei, las críticas a Adorni son "basura mediática"

Marcelo Lima vs. Sergio Vallejos: ¿habrá un cara a cara en la primera audiencia?

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
gioja en off the record: del problema mas grande de orrego es milei al seria un error que unac sea candidato en 2027 video
Off the Record

Gioja en Off the Record: del "problema más grande de Orrego es Milei" al "sería un error" que Uñac sea candidato en 2027

Por Florencia García

Las Más Leídas

El comerciante quedó alojado en la comisaría de 25 de Mayo.
Allanamiento

Un comerciante fue detenido y se le secuestró un arsenal tras amenazar a su vecino en 25 de Mayo

Pasó en Pocito: el Veneno Morales admitió que asesinó a El Cara de Goma y aceptó 10 años de cárcel video
Tribunales

Pasó en Pocito: el "Veneno" Morales admitió que asesinó a "El Cara de Goma" y aceptó 10 años de cárcel

Tucumán: noquearon a un diputado nacional libertario cuando intentó atravesar un corte de ruta
Video

Tucumán: noquearon a un diputado nacional libertario cuando intentó atravesar un corte de ruta

Acueductogate: realizaron una inspección ocular en un ramal de caños de la obra
Imágenes

Acueductogate: realizaron una inspección ocular en un ramal de caños de la obra

Dolor en la Facultad de Ingeniería de la UNSJ por la muerte de un estudiante
De luto

Dolor en la Facultad de Ingeniería de la UNSJ por la muerte de un estudiante

Te Puede Interesar

Marcelo Lima vs. Sergio Vallejos: ¿habrá un cara a cara en la primera audiencia?
Justicia Civil

Marcelo Lima vs. Sergio Vallejos: ¿habrá un cara a cara en la primera audiencia?

Por Luz Ochoa
Liberan al hijo de un dirigente de Luz y Fuerza sospechado de abuso sexual
Tribunal de Impugnación

Liberan al hijo de un dirigente de Luz y Fuerza sospechado de abuso sexual

La entrevista a Marianela López en la comisión de Justicia de la Cámara de Diputados de San Juan. 
En la Legislatura

La definición de un cargo clave en la Justicia de San Juan se hace esperar

La inflación fue de 2,9% en febrero y acumuló 33,1% en los últimos doce meses
Informe

La inflación fue de 2,9% en febrero y acumuló 33,1% en los últimos doce meses

Manuel Adorni, exvocero de Presidencia.
En Twitter

Adorni pidió perdón por haber dicho que fue a "deslomarse" a New York: "Somos humanos y cometemos errores"