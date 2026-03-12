jueves 12 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
En Twitter

Adorni pidió perdón por haber dicho que fue a "deslomarse" a New York: "Somos humanos y cometemos errores"

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, pidió disculpas dos días después de haber dado una entrevista en la que justificaba haber subido a su esposa al avión presidencial durante un viaje de trabajo. Para pedir perdón usó el Twitter.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Manuel Adorni, exvocero de Presidencia.

Manuel Adorni, exvocero de Presidencia.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, intentó bajar el tono de la polémica generada por el viaje de su esposa a Estados Unidos junto a la comitiva oficial que encabezó el presidente Javier Milei. A través de un mensaje en redes sociales, el funcionario admitió que utilizó una expresión inadecuada al referirse al tema y aseguró que se trató de un error.

Lee además
orrego participo de las mesas de dialogo de idea en nueva york y expuso sobre el potencial minero de san juan
Encuentro

Orrego participó de las mesas de diálogo de IDEA en Nueva York y expuso sobre el potencial minero de San Juan
salio el primer fallo contra la reforma laboral: limitar las indemnizaciones es inconstitucional
Justicia

Salió el primer fallo contra la reforma laboral: Limitar las indemnizaciones es inconstitucional

“Uno puede decir alguna palabra o frase desafortunada en un vivo, sí. Me ha ocurrido muchas veces. La palabra no debió ser deslomarse. Somos humanos y cometemos errores”, escribió Adorni en un extenso tuit en el que buscó dar por cerrado el episodio.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/madorni/status/2032212316423348261&partner=&hide_thread=false

La controversia se originó durante la gira oficial a Nueva York, donde el Gobierno participó de actividades vinculadas al llamado Argentina Week. Allí se conoció que Bettina Julieta Angeletti, esposa del jefe de Gabinete, había viajado junto a la delegación argentina, lo que desató cuestionamientos sobre el uso de recursos públicos.

Consultado por periodistas, Adorni defendió la situación y aseguró que su pareja no generó gastos para el Estado. Sin embargo, una frase que utilizó para explicar el viaje terminó amplificando la polémica. “Yo vengo una semana a deslomarme acá y quería que mi mujer me acompañe”, dijo, en referencia a su agenda de trabajo en Nueva York.

El comentario se viralizó rápidamente en redes sociales, donde el término “deslomarse” se volvió tendencia y dio lugar a una ola de memes y críticas, especialmente por el contraste entre el discurso oficial de austeridad y el viaje de familiares en la comitiva presidencial.

Además, desde sectores de la oposición se solicitó información en el Congreso para determinar si el traslado de la esposa del funcionario implicó gastos para el Estado o el uso del avión presidencial.

En su publicación más reciente, Adorni insistió en que su intención fue explicar el trabajo que el Gobierno asegura estar realizando desde la llegada de Javier Milei al poder. “Detrás de cada explicación se encuentra siempre la verdadera intención de contar todo lo que estamos haciendo desde hace más de dos años con el Presidente Milei y todo el gabinete para cambiar un país que nos dejaron en ruinas”, sostuvo.

En el mismo mensaje agradeció el respaldo recibido y reafirmó su alineamiento con el Ejecutivo. “Quiero agradecer a cada uno de los que se tomaron el tiempo de escribirme y al apoyo incondicional del gabinete nacional y del Presidente de la Nación”, expresó.

El funcionario cerró su descargo con una definición política: “Siempre seguiremos firmes trabajando por los argentinos de bien”.

Seguí leyendo

Para Karina Milei, las críticas a Adorni son "basura mediática"

Marcelo Lima vs. Sergio Vallejos: ¿habrá un cara a cara en la primera audiencia?

La definición de un cargo clave en la Justicia de San Juan se hace esperar

Encuesta nacional: quién es el integrante de La Libertad Avanza que supera en imagen positiva a Javier Milei

Acueductogate: después de la inspección ocular a los caños ¿se viene el pedido de documentación a las empresas proveedoras?

Rodríguez en Capital: apoyo en el Concejo de Cambia San Juan y su "gentil presencia" en territorio oficial

Susana Laciar abrió las sesiones en Capital: señaló la baja en la copartipación y lanzó un súper programa de seguridad con botones antipánico

Orrego participó del cierre de la Argentina Week en Nueva York junto a empresarios e inversores

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
gioja en off the record: del problema mas grande de orrego es milei al seria un error que unac sea candidato en 2027 video
Off the Record

Gioja en Off the Record: del "problema más grande de Orrego es Milei" al "sería un error" que Uñac sea candidato en 2027

Por Florencia García

Las Más Leídas

El comerciante quedó alojado en la comisaría de 25 de Mayo.
Allanamiento

Un comerciante fue detenido y se le secuestró un arsenal tras amenazar a su vecino en 25 de Mayo

Pasó en Pocito: el Veneno Morales admitió que asesinó a El Cara de Goma y aceptó 10 años de cárcel video
Tribunales

Pasó en Pocito: el "Veneno" Morales admitió que asesinó a "El Cara de Goma" y aceptó 10 años de cárcel

Tucumán: noquearon a un diputado nacional libertario cuando intentó atravesar un corte de ruta
Video

Tucumán: noquearon a un diputado nacional libertario cuando intentó atravesar un corte de ruta

Acueductogate: realizaron una inspección ocular en un ramal de caños de la obra
Imágenes

Acueductogate: realizaron una inspección ocular en un ramal de caños de la obra

Red Tulum (foto ilustrativa).
Red Tulum

El Gobierno investiga si una empresa de colectivos prohibió el uso de aire acondicionado en San Juan

Te Puede Interesar

Marcelo Lima vs. Sergio Vallejos: ¿habrá un cara a cara en la primera audiencia?
Justicia Civil

Marcelo Lima vs. Sergio Vallejos: ¿habrá un cara a cara en la primera audiencia?

Por Luz Ochoa
Liberan al hijo de un dirigente de Luz y Fuerza sospechado de abuso sexual
Tribunal de Impugnación

Liberan al hijo de un dirigente de Luz y Fuerza sospechado de abuso sexual

La entrevista a Marianela López en la comisión de Justicia de la Cámara de Diputados de San Juan. 
En la Legislatura

La definición de un cargo clave en la Justicia de San Juan se hace esperar

La inflación fue de 2,9% en febrero y acumuló 33,1% en los últimos doce meses
Informe

La inflación fue de 2,9% en febrero y acumuló 33,1% en los últimos doce meses

Manuel Adorni, exvocero de Presidencia.
En Twitter

Adorni pidió perdón por haber dicho que fue a "deslomarse" a New York: "Somos humanos y cometemos errores"