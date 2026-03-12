Adorni pidió perdón por haber dicho que fue a "deslomarse" a New York: "Somos humanos y cometemos errores"

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni , intentó bajar el tono de la polémica generada por el viaje de su esposa a Estados Unidos junto a la comitiva oficial que encabezó el presidente Javier Milei. A través de un mensaje en redes sociales, el funcionario admitió que utilizó una expresión inadecuada al referirse al tema y aseguró que se trató de un error.

“Uno puede decir alguna palabra o frase desafortunada en un vivo, sí. Me ha ocurrido muchas veces. La palabra no debió ser deslomarse. Somos humanos y cometemos errores”, escribió Adorni en un extenso tuit en el que buscó dar por cerrado el episodio.

"Uno puede decir alguna palabra o frase desafortunada en un vivo, sí. Me ha ocurrido muchas veces. La palabra no debió ser deslomarse. Somos humanos y cometemos errores.

Detrás de cada explicación se encuentra siempre la verdadera intención de contar todo lo que estamos haciendo…"



— Manuel Adorni (@madorni) March 12, 2026

La controversia se originó durante la gira oficial a Nueva York, donde el Gobierno participó de actividades vinculadas al llamado Argentina Week. Allí se conoció que Bettina Julieta Angeletti, esposa del jefe de Gabinete, había viajado junto a la delegación argentina, lo que desató cuestionamientos sobre el uso de recursos públicos.

Consultado por periodistas, Adorni defendió la situación y aseguró que su pareja no generó gastos para el Estado. Sin embargo, una frase que utilizó para explicar el viaje terminó amplificando la polémica. “Yo vengo una semana a deslomarme acá y quería que mi mujer me acompañe”, dijo, en referencia a su agenda de trabajo en Nueva York.

El comentario se viralizó rápidamente en redes sociales, donde el término “deslomarse” se volvió tendencia y dio lugar a una ola de memes y críticas, especialmente por el contraste entre el discurso oficial de austeridad y el viaje de familiares en la comitiva presidencial.

Además, desde sectores de la oposición se solicitó información en el Congreso para determinar si el traslado de la esposa del funcionario implicó gastos para el Estado o el uso del avión presidencial.

En su publicación más reciente, Adorni insistió en que su intención fue explicar el trabajo que el Gobierno asegura estar realizando desde la llegada de Javier Milei al poder. “Detrás de cada explicación se encuentra siempre la verdadera intención de contar todo lo que estamos haciendo desde hace más de dos años con el Presidente Milei y todo el gabinete para cambiar un país que nos dejaron en ruinas”, sostuvo.

En el mismo mensaje agradeció el respaldo recibido y reafirmó su alineamiento con el Ejecutivo. “Quiero agradecer a cada uno de los que se tomaron el tiempo de escribirme y al apoyo incondicional del gabinete nacional y del Presidente de la Nación”, expresó.

El funcionario cerró su descargo con una definición política: “Siempre seguiremos firmes trabajando por los argentinos de bien”.