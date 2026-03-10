martes 10 de marzo 2026

Desprotegidos

Crisis en la fábrica de preservativos Tulipán: despidieron a 220 trabajadores

La crisis está golpeando con fuerza y la planta de Tulipán ya perdió más del 60 % de su personal.

Por Agencia NA
image

La empresa Kopelco S.A., conocida por producir los preservativos de la marca Tulipán, despidió a 220 trabajadores en medio de la caída del consumo y la retracción de varios sectores industriales.

Según pudo averiguar la Agencia NA, con esta decisión, la firma redujo su estructura laboral de 355 a 135 empleados, lo que representa un recorte superior al 60% de su planta.

Fuerte impacto en el empleo

La medida impacta directamente en los puestos de trabajo vinculados a las plantas que la empresa posee en el partido bonaerense de San Martín y en la provincia de San Luis.

Además de preservativos, la compañía produce insumos derivados del látex, como elásticos para ropa interior, globos y distintos tipos de hilados industriales. Sin embargo, la caída de la demanda golpeó especialmente a esas líneas de negocio.

“Estamos muy preocupados, es un momento muy desafiante”, reconoció el gerente general de la empresa, Felipe Kopelowicz, quien explicó que en algunos rubros las ventas llegaron a desplomarse hasta un 50%.

Caída del consumo y crisis en varias líneas de producción

Desde la compañía señalaron que el problema no se limita al mercado de los preservativos, sino que afecta a varios segmentos industriales en los que participa la firma.

Durante años, la diversificación de productos fue uno de los pilares del crecimiento de la empresa fundada a fines de los años 80. Sin embargo, en el actual contexto económico, esa misma diversificación quedó expuesta a la caída simultánea de la demanda en distintos sectores.

Tulipán sigue liderando el mercado

A pesar de la crisis, la marca Tulipán mantiene una participación cercana al 40% del mercado local de preservativos, lo que le permite sostener parte de la actividad gracias a precios competitivos.

No obstante, el retroceso del consumo interno y la contracción de otras unidades de negocio dejaron a Kopelco S.A. en una situación compleja.

El propio Kopelowicz definió el momento como un “jaque total” para la compañía, en un escenario en el que la industria enfrenta una de las caídas más fuertes de los últimos años y que ya comienza a reflejarse en la pérdida de cientos de puestos de trabajo.

FUENTE: Agencia NA

