jueves 12 de marzo 2026

Milei vuelve a Madrid: agenda relámpago entre la "batalla cultural" y el Foro Económico

Javier Milei continuará viajando por el exterior, ahora con rumbo al Foro Económico de Madrid.

Por Agencia NA
image

Apenas aterrizado de su gira por Estados Unidos y de asistir a la asunción de José Antonio Kast en Chile, el presidente Javier Milei dará continuidad mañana a su agenda internacional, ya que partirá rumbo a España para participar, el sábado, del Foro Económico de Madrid.

Esta es una oportunidad en la que Milei volverá a hablar de la batalla cultural que encaró desde que llegó a la Casa Rosada y del rumbo de la economía argentina.

La agenda del mandatario nacional además está plagada de encuentros con referentes libertarios con los que posee una gran sintonía a nivel personal.

Uno de esos cónclaves será con Santiago Abascal, líder del partido de derecha VOX, para reforzar la alianza política que mantienen desde hace años.

Ya compartieron distintos eventos desde que el economista saltó a la arena política y el Presidente confía en que el Diputado en las Cortes Generales por Madrid será el reemplazante de Pedro Sánchez.

Habrá otra reunión de relevancia para el líder del Poder Ejecutivo: con el economista Jesús Huerta de Soto, a quien considera uno de los máximos exponentes vivos de la Escuela Austríaca.

Tal es la admiración que tiene por el español que el 27de abril del año pasado lo condecoró con la Orden de Mayo.

El plato fuerte está concentrado en el discurso que ofrecerá frente a empresarios en el Foro, algo que se producirá el sábado a las 16 en horario argentino.

Para esa actividad, el Presidente tiene planificada una exposición basada en su gestión, los cambios pendientes y fundamentalmente en dar cuenta de la batalla cultural que logró plasmar.

En ese aspecto, no faltarán críticas al socialismo con detalles de cómo, desde su parecer, “empobrecieron” a las sociedades.

Al igual que en sus visitas anteriores, la agenda oficial no incluye reuniones con el presidente español Pedro Sánchez ni con miembros del Gobierno del PSOE.

La relación diplomática sigue marcada por la tensión, y Milei ha optado nuevamente por un recorrido de carácter “privado-institucional”, moviéndose en el ecosistema de empresarios, economistas liberales y la cúpula de VOX.

Algo que le sienta cómodo y que se produce en una semana frenética

Milei pasó por Miami, Nueva York y Valparaíso antes de tocar suelo argentino por unas pocas horas para recibir el dato de inflación de febrero (2,9%) y volver a subir al avión presidencial.

El domingo a las 9:00 volverá a la Ciudad de Buenos Aires. En el medio de su itinerario, el viaje de Manuel Adorni, el jefe de Gabinete, con su mujer en la comitiva presidencial desató una serie de especulaciones que el oficialismo está tratando de apagar intentando no tener costos políticos.

