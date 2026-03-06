Unidos contra el barro: cómo fue el intenso operativo para destrancar un camión en Sarmiento

La noche del jueves se tornó preocupante en el departamento de Sarmiento cuando una fuerte tormenta azotó la zona de Divisadero, provocando una repentina creciente que dejó a un camión de gran porte atrapado en un badén. En medio de la oscuridad y bajo una lluvia incesante, el escenario se volvió sumamente peligroso ya que la fuerza de arrastre del agua y el lodo impedían que el rodado pudiera avanzar por sus propios medios. Con el correr de las horas, el nivel del agua continuó subiendo, rodeando la estructura del vehículo y amenazando con una situación inmanejable si no se actuaba con rapidez.

Ante la magnitud de la emergencia, se emitió un llamado urgente a la solidaridad de empresas locales y organismos estatales para movilizar grúas y equipos de gran tamaño. Durante la madrugada, la Policía de San Juan tomó el control de la situación vial realizando cortes preventivos en la Ruta Nacional 150 y en las rutas provinciales vinculadas para garantizar la seguridad mientras comenzaba el despliegue técnico. Para concretar las tareas de asistencia, fue necesario trasladar maquinaria vial que se encontraba afectada a otros frentes de obra, priorizando el auxilio del conductor varado.

La vigilia se extendió durante toda la noche con un esfuerzo conjunto que sumó a Vialidad Nacional, la Dirección Provincial de Vialidad, Defensa Civil y los Bomberos de la Policía. En el lugar de los hechos, el delegado municipal Raúl Carmona coordinó la llegada de las primeras unidades, contando inicialmente con una máquina de la Municipalidad de Sarmiento y otra de Vialidad Provincial, a la espera de una retroexcavadora adicional para reforzar las maniobras en el terreno inestable.

Finalmente, tras una jornada de trabajo ininterrumpido que desafió las inclemencias climáticas, el operativo alcanzó su punto culminante a media mañana de este viernes. Cerca de las 10:00 horas, Vialidad Nacional informó que el operativo coordinado estaba logrando rescatar al camión del badén, devolviendo la tranquilidad a la zona tras horas de extrema tensión. El éxito de la misión fue posible gracias a la cooperación entre los distintos niveles del Estado y el movimiento estratégico de recursos pesados que permitieron vencer la resistencia del barro y la creciente.