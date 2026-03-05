Un camión quedó atrapado en el medio de una creciente en Sarmiento

Un camión quedó atrapado en una ruta por las intensas precipitaciones en la zona de Divisadero que provocaron una creciente. En las imágenes difundidas se pueden observar como el rodado se encuentra sin posibilidad de salir por la fuerza de arrastre del agua.

Grave Detuvieron a una enfermera trucha en el Rawson: se descubrió todo cuando se peleó con un médico

Violencia en Rawson Un adolescente fue asaltado y acuchillado en una calle de Rawson para robarle la bicicleta

El video sobre el incidente muestra la peligrosidad del escenario, donde se puede ver cómo el caudal hídrico rodea la estructura del vehículo, imposibilitando cualquier intento de escape por medios propios. El nivel del agua continúa subiendo y la situación era crítica, ya que la corriente amenaza con empeorar el escenario rápidamente.

Dada la magnitud del hecho y la imposibilidad de salir por sus propios medios, se ha emitido un llamado urgente a la solidaridad de las empresas locales para obtener la maquinaria necesaria.

Pidieron a movilizar a quienes cuenten con equipos de gran porte o grúas para concretar el rescate de los afectados antes de que el caudal siga aumentando y la situación se vuelva inmanejable.