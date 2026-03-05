Un adolescente fue asaltado y acuchillado en una calle de Rawson para robarle la bicicleta

Un adolescente de 16 años fue acuchillado durante un violento asalto en Rawson en la madrugada de este jueves. El chico regresaba a su casa cuando fue emboscado por dos ladrones que le dieron dos puntazos y escaparon con su bicicleta.

El hecho ocurrió en los primeros minutos de este jueves 5 de marzo en la esquina de calle Superiora y Paula Albarracín de Sarmiento, en jurisdicción de la Subcomisaría Buenaventura Luna. Según fuentes policiales, el chico se desplazaba en una bicicleta rodado 29 cuando dos sujetos salieron a su cruce y lo emboscaron.

Los ladrones lo amenazaron con un arma blanca. No se sabe si el chico los enfrentó o se resistió a entregar la bicicleta; lo cierto es que le dieron unos puntazos que le provocaron heridas en el brazo y en el pecho. Después lograron reducirlo, le quitaron el rodado y escaparon.

Luego el chico fue auxiliado por su padre, de apellido Ríos, quien posteriormente se presentó en la Subcomisaría Buenaventura Luna para formalizar la denuncia. Según indicaron las fuentes, el adolescente no quiso recibir asistencia médica. La Policía investiga el hecho como robo agravado por el uso de arma blanca.