Tras el temporal, ya son 80 las familias asistidas en Sarmiento, Jáchal y Caucete

Las consecuencias del temporal que azotó a San Juan entre la tarde-noche del jueves y la madrugada de este viernes siguen dejando saldo de asistencia social en distintos departamentos. Según informó este viernes por la tarde el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano, ya son 80 las familias que recibieron ayuda tras las intensas lluvias y crecientes registradas en varias zonas de la provincia.

En un primer momento, el Gobierno provincial había asistido a 20 familias de Sarmiento, principalmente en las localidades de Los Berros y Pedernal, donde las precipitaciones generaron complicaciones en viviendas y anegamientos. La ayuda fue canalizada a través de la Dirección de Emergencias y Políticas Alimentarias, dependiente de la cartera social.

Sin embargo, con el paso de las horas y el relevamiento realizado en terreno, el operativo se amplió a otras zonas afectadas. De acuerdo con la actualización oficial difundida a las 14 de este viernes, otras 30 familias de la localidad de Marayes, en Caucete, también recibieron asistencia debido a la intensidad de las lluvias registradas en ese sector.

image

A su vez, el ministro de Familia y Desarrollo Humano, Carlos Platero, acompañado por la subsecretaria de Promoción Social, Gabriela Rodrigo, recorrió las localidades de Gran China y Los Médanos, en Jáchal, donde se brindó ayuda a 30 familias que también sufrieron las consecuencias del temporal.

Durante la visita, las autoridades tomaron contacto directo con los vecinos para conocer las necesidades más urgentes y coordinar la entrega de distintos elementos de asistencia para las familias afectadas.

image

Desde el Ministerio señalaron que, pese a los daños ocasionados por las lluvias, no fue necesario evacuar a personas, y la intervención se centró en brindar acompañamiento y asistencia directa a quienes sufrieron complicaciones en sus viviendas.

En paralelo, los equipos técnicos de la cartera social mantienen el monitoreo de las distintas zonas de la provincia que podrían verse afectadas por las condiciones climáticas. Esto se debe a que existe pronóstico de nuevas inclemencias para la noche de este viernes, por lo que se decidió continuar con los operativos durante toda la jornada y realizar un seguimiento de las posibles áreas comprometidas.