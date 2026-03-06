viernes 6 de marzo 2026

¡Atención!

Estado de las rutas este viernes en San Juan: hay zonas intransitables y bajada de creciente

A primera hora de la mañana, la Dirección Provincial de Vialidad envió el listado de cada camino luego de las intensas lluvias.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El estado de las rutas provinciales tras las lluvias registradas durante la noche del jueves y la madrugada del viernes. (Imagen ilustrativa).

El estado de las rutas provinciales tras las lluvias registradas durante la noche del jueves y la madrugada del viernes. (Imagen ilustrativa).

Luego de las intensas lluvias que se registraron durante la noche de ayer y la madrugada de este viernes, generando anegaciones y crecientes en diversas zonas de San Juan, la Dirección Provincial de Vialidad envió un comunicado con la actualización del estado de los caminos. Cabe tener en cuenta que, a primera hora de la mañana había zonas intransitables y badenes con arrastre.

El listado completo con el estado de las rutas:

Iglesia

Estado general: transitables con precaución.

- RP 405 – Tramo Rodeo / Tudcum: transitable con precaución. Equipos trabajando.

- RP 430 – Angualasto hasta Reserva Parque Nacional San Guillermo: transitable con precaución. Equipos trabajando.

- RP 436 – Talacasto: transitable con precaución. Equipos trabajando.

- RP 420 – La Alfalfa: transitable con precaución. Equipos trabajando.

Calingasta

Estado general: transitable con precaución.

- RP 406 – Tamberías: transitable con precaución. Equipos trabajando.

Sarmiento

Estado general: sectores transitables con precaución y vías intransitables.

- RP 318 – Cañada Honda / Retamito: transitable con precaución. Equipos trabajando (badenes con bajada de agua).

- RP 351 – Divisadero / Retamito: INTRANSITABLE, a la altura del badén por creciente.

- RP 116 – Calle Mendoza Vieja: INTRANSITABLE, a la altura del badén por creciente.

El resto de las rutas del departamento se encuentran transitables con precaución.

Valle Fértil

Estado general: sectores intransitables y rutas transitables con precaución por lluvia.

- RP 529 – Circuito Ischigualasto: INTRANSITABLE, por lluvia.

- Camino a Sierras de Chávez, Elizondo y Riveros: INTRANSITABLE, por socavones y material de arrastre.

- RP 523 – Villa San Agustín / La Majadita: transitable con precaución. Equipos trabajando.

- RP 510 – Villa San Agustín / Baldecitos: transitable con precaución. Equipos trabajando.

- RP 510 – Chucuma / Marayes: transitable con precaución. Equipos trabajando.

Rutas del departamento: transitables con precaución por lluvia.

Jáchal

Estado general: transitables con precaución.

- RP 462 – San Isidro: transitable con precaución. Equipos trabajando.

- RP 471 – Calle Rojas: transitable con precaución. Equipos trabajando.

- RP 441 – Calle Entre Ríos: transitable con precaución. Equipos trabajando.

- RP 456 – Huerta de Huachi: transitable con precaución. Equipos trabajando.

- RP 453 – Gran China: transitable con precaución. Equipos trabajando.

- RP 459 – Calle Honda: transitable con precaución. Equipos trabajando.

- RP 447 – San Martín: transitable con precaución. Equipos trabajando.

Ullum

Estado general: transitable con precaución.

- RP 60 – Calle Pedro Giménez hasta Dique Punta Negra: transitable con precaución. Equipos trabajando.

Pocito

Estado general: vía intransitable con desvío habilitado.

- RP 159 – Calle 6, intersección con RP 64 (calle Chacabuco): INTRANSITABLE, por hundimiento de losa en puente.

- DESVÍO: por calle Chacabuco hacia RP 155 y desde allí por calle Costa Canal para retomar RP 159 (calle 6).

El resto de las rutas de la provincia se encuentran transitables con precaución.

