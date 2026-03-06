Estado de las rutas este viernes en San Juan: hay zonas intransitables y bajada de creciente

El estado de las rutas provinciales tras las lluvias registradas durante la noche del jueves y la madrugada del viernes. (Imagen ilustrativa).

Luego de las intensas lluvias que se registraron durante la noche de ayer y la madrugada de este viernes, generando anegaciones y crecientes en diversas zonas de San Juan, la Dirección Provincial de Vialidad envió un comunicado con la actualización del estado de los caminos. Cabe tener en cuenta que, a primera hora de la mañana había zonas intransitables y badenes con arrastre.

Estado general: transitables con precaución.

- RP 405 – Tramo Rodeo / Tudcum: transitable con precaución. Equipos trabajando.

- RP 430 – Angualasto hasta Reserva Parque Nacional San Guillermo: transitable con precaución. Equipos trabajando.

- RP 436 – Talacasto: transitable con precaución. Equipos trabajando.

- RP 420 – La Alfalfa: transitable con precaución. Equipos trabajando.

Calingasta

Estado general: transitable con precaución.

- RP 406 – Tamberías: transitable con precaución. Equipos trabajando.

Sarmiento

Estado general: sectores transitables con precaución y vías intransitables.

- RP 318 – Cañada Honda / Retamito: transitable con precaución. Equipos trabajando (badenes con bajada de agua).

- RP 351 – Divisadero / Retamito: INTRANSITABLE, a la altura del badén por creciente.

- RP 116 – Calle Mendoza Vieja: INTRANSITABLE, a la altura del badén por creciente.

El resto de las rutas del departamento se encuentran transitables con precaución.

Valle Fértil

Estado general: sectores intransitables y rutas transitables con precaución por lluvia.

- RP 529 – Circuito Ischigualasto: INTRANSITABLE, por lluvia.

- Camino a Sierras de Chávez, Elizondo y Riveros: INTRANSITABLE, por socavones y material de arrastre.

- RP 523 – Villa San Agustín / La Majadita: transitable con precaución. Equipos trabajando.

- RP 510 – Villa San Agustín / Baldecitos: transitable con precaución. Equipos trabajando.

- RP 510 – Chucuma / Marayes: transitable con precaución. Equipos trabajando.

Rutas del departamento: transitables con precaución por lluvia.

Jáchal

Estado general: transitables con precaución.

- RP 462 – San Isidro: transitable con precaución. Equipos trabajando.

- RP 471 – Calle Rojas: transitable con precaución. Equipos trabajando.

- RP 441 – Calle Entre Ríos: transitable con precaución. Equipos trabajando.

- RP 456 – Huerta de Huachi: transitable con precaución. Equipos trabajando.

- RP 453 – Gran China: transitable con precaución. Equipos trabajando.

- RP 459 – Calle Honda: transitable con precaución. Equipos trabajando.

- RP 447 – San Martín: transitable con precaución. Equipos trabajando.

Ullum

Estado general: transitable con precaución.

- RP 60 – Calle Pedro Giménez hasta Dique Punta Negra: transitable con precaución. Equipos trabajando.

Pocito

Estado general: vía intransitable con desvío habilitado.

- RP 159 – Calle 6, intersección con RP 64 (calle Chacabuco): INTRANSITABLE, por hundimiento de losa en puente.

- DESVÍO: por calle Chacabuco hacia RP 155 y desde allí por calle Costa Canal para retomar RP 159 (calle 6).

El resto de las rutas de la provincia se encuentran transitables con precaución.