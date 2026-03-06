Atención conductores: badenes con agua complican el tránsito hacia Mendoza

Conductores que transitan por la Ruta Nacional 40 , en el tramo que une San Juan con Mendoza , advirtieron sobre la presencia de badenes completamente cubiertos de agua , lo que genera preocupación por el riesgo que representa para quienes circulan por la zona.

Según señalaron automovilistas, en varios sectores el agua cubre la calzada de lado a lado , lo que dificulta visualizar el estado real del pavimento. Esta situación se vuelve especialmente peligrosa durante la noche, cuando la visibilidad es menor y resulta imposible determinar la profundidad del agua al momento de atravesar los badenes.

Además, en algunos puntos de la ruta hay grietas y deterioros en el asfalto, lo que incrementa el riesgo de daños en los vehículos o de perder el control al cruzar esos sectores.

Ante este panorama, recomiendan extremar las precauciones, reducir la velocidad y mantener especial atención al circular por ese tramo, sobre todo durante la noche o en condiciones de baja visibilidad.