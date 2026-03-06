viernes 6 de marzo 2026

Video

Atención conductores: badenes con agua complican el tránsito hacia Mendoza

Conductores alertan que el agua cubre completamente la calzada en algunos sectores y que hay grietas en el pavimento.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Conductores que transitan por la Ruta Nacional 40, en el tramo que une San Juan con Mendoza, advirtieron sobre la presencia de badenes completamente cubiertos de agua, lo que genera preocupación por el riesgo que representa para quienes circulan por la zona.

Según señalaron automovilistas, en varios sectores el agua cubre la calzada de lado a lado, lo que dificulta visualizar el estado real del pavimento. Esta situación se vuelve especialmente peligrosa durante la noche, cuando la visibilidad es menor y resulta imposible determinar la profundidad del agua al momento de atravesar los badenes.

Además, en algunos puntos de la ruta hay grietas y deterioros en el asfalto, lo que incrementa el riesgo de daños en los vehículos o de perder el control al cruzar esos sectores.

Ante este panorama, recomiendan extremar las precauciones, reducir la velocidad y mantener especial atención al circular por ese tramo, sobre todo durante la noche o en condiciones de baja visibilidad.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2030032272636760147&partner=&hide_thread=false

