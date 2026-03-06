viernes 6 de marzo 2026

Jáchal

Cómo serán los puentes que cambiarán la vida de Mogna y que se harán con fondos mineros

Actualmente, el cruce se realiza a través de una huella precaria en zona de montaña, erosionada por las lluvias y con alto riesgo hídrico. Orrego confirmó dos licitaciones para resolver el problema.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Marcelo Orrego junto a los vecinos de Mogna.

Marcelo Orrego anunció la licitación de dos puentes claves para Mogna. Este fue el compromiso que asumió el mandatario, tras una visita que realizó a la localidad jachallera. Esta obra se financiará a través del Fideicomiso Fase VI Veladero, fondo que la Provincia consiguió mediante gestiones impulsadas entre el Ministerio de Minería y el Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía.

Se trata de la construcción de dos nuevos puentes sobre el río La Quebrada y el río Tafí, una obra que transformará la conectividad de esta localidad del departamento Jáchal. El puente sobre el río Tafí será licitado a mediados de marzo, mientras que el puente sobre el río La Quebrada será licitado hacia finales de este mismo mes.

Con esta decisión, el Gobierno de San Juan cumple el compromiso que el gobernador asumió en 2025, cuando visitó la localidad jachallera de Mogna, recorrió la zona y dialogó con los vecinos sobre la necesidad urgente de garantizar un acceso seguro y permanente, según destacaron oficialmente.

Actualmente, el cruce se realiza a través de una huella precaria en zona de montaña, erosionada por las lluvias y con alto riesgo hídrico. Esta situación representó durante años una de las principales dificultades para vecinos, productores y transportistas de la zona.

El proyecto contempla una nueva traza más segura, diseñada conforme a las normas vigentes, reduciendo el riesgo ante crecidas y mejorando de manera significativa las condiciones de circulación.

Además de la construcción de los puentes, la obra incluye un mirador panorámico y mejoras integrales en materia de seguridad vial, consolidando no solo una solución estructural sino también una intervención que potencia el entorno natural y turístico del lugar.

Estas obras se financiarán a través del Fideicomiso Fase VI, Veladero, fondos que la Provincia consiguió mediante gestiones impulsadas entre el Ministerio de Minería y el Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía. Se trata de recursos provenientes del aporte que la actividad minera realiza para contribuir al desarrollo de las comunidades, convirtiendo la producción en infraestructura concreta para los sanjuaninos.

El financiamiento de estos puentes expresa una decisión política clara: que la minería genere crecimiento, pero también obras estructurales que mejoren la calidad de vida de las localidades más alejadas. En este caso, ese aporte permite resolver una deuda histórica con Mogna y garantizar una conectividad segura y permanente para sus habitantes.

Características de la obra

La tipología de ambos puentes será similar y estará acompañada por una intervención integral del entorno vial. Se proyecta una calzada enripiada de 7 metros de ancho y 0,20 metros de espesor, junto con banquinas también enripiadas de 2 metros de ancho y 0,15 metros de espesor, permitiendo una circulación más segura y estable.

El diseño contempla la construcción de cordones de hormigón y revestimientos en piedra laja, integrando la infraestructura al paisaje natural de la zona. Asimismo, se ejecutarán sistemas de drenaje y protección hidráulica mediante la colocación de gaviones, colchonetas y muros de piedra, garantizando mayor resistencia frente a crecidas y fenómenos climáticos.

La obra incluye señalamiento vertical y alambrado perimetral para reforzar la seguridad vial, y prevé un plazo de ejecución estimado en nueve meses.

En cuanto a las estructuras específicas, el puente sobre el río La Quebrada (La Dorada) tendrá una longitud de 20 metros y estará compuesto por tres luces, mientras que el puente sobre el río Tafí alcanzará los 50 metros de longitud y contará con una estructura de dos luces, adaptándose a las condiciones particulares de cada cauce.

