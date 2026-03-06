viernes 6 de marzo 2026

Temporal

En medio de la creciente, entró al agua para rescatar a su hermana en Jáchal: el video

El impactante hecho quedó registradoo. La mujer estaba dentro de un auto que era arrastrado por la corriente tras el temporal y su hermano se metió con una camioneta a la creciente para sacarla a tiempo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
🚨 Impactante rescate en medio de la creciente en JáchalTras las intensas lluvias registradas en (online-video-cutter.com)

Un dramático momento quedó registrado en video en las últimas horas en Jáchal. Un hombre se lanzó a una creciente para rescatar a su hermana, cuyo vehículo estaba siendo arrastrado por la fuerte corriente tras las intensas lluvias. El hecho quedó registrado a través de un video.

El episodio ocurrió en medio del temporal que afectó a distintos puntos de la provincia entre la tarde-noche del jueves y la madrugada de este viernes. En ese contexto, la fuerza del agua sorprendió a una mujer que circulaba en su vehículo y quedó atrapada cuando la corriente comenzó a arrastrar el rodado.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2029959908938948646&partner=&hide_thread=false

Ante la desesperante escena, su hermano decidió intervenir de inmediato. A bordo de una camioneta, ingresó a la creciente y se aproximó hasta donde estaba el automóvil. Desde allí logró ayudar a la mujer a salir por una de las ventanillas antes de que la situación se agravara.

Las imágenes del rescate, que comenzaron a circular en redes sociales, muestran la magnitud de la corriente y el riesgo al que se expusieron ambos durante la maniobra. Afortunadamente, la mujer fue retirada del vehículo a tiempo y ninguno de los dos sufrió heridas.

El hecho se produjo en medio de un temporal que provocó lluvias intensas y crecientes en varios departamentos de San Juan. De acuerdo con información oficial, el Gobierno provincial asistió al menos a 20 familias del departamento Sarmiento que resultaron afectadas por el fenómeno climático, especialmente en las localidades de Los Berros y Pedernal.

La ayuda fue coordinada por el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano, a través de la Dirección de Emergencia y Políticas Alimentarias. Según indicaron desde la cartera social, pese a la intensidad de las precipitaciones no fue necesario evacuar a las familias damnificadas, aunque sí se brindó contención y asistencia a los vecinos afectados.

Las autoridades también informaron que el temporal tuvo impacto en otras zonas, entre ellas Jáchal. Por ese motivo, equipos provinciales encabezados por el ministro de Familia, Carlos Platero, se trasladaban hacia distintos departamentos -incluidos Jáchal, Caucete y sectores del Gran San Juan- para recorrer las áreas comprometidas y evaluar posibles necesidades.

