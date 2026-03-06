Como consecuencia del temporal, el Gobierno asistió a 20 familias sanjuaninas

Sarmiento (foto) y Jáchal fueron los departamentos más afectados por el temporal, según las autoridades. Las familias asistidas son todas del departamento del Sur.

En las últimas horas, el Gobierno de San Juan asistió a 20 familias del departamento Sarmiento que resultaron afectadas por el temporal de lluvias y crecientes registrado entre la tarde-noche del jueves y la madrugada de este viernes. La ayuda fue brindada por el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano, principalmente en las localidades de Los Berros y Pedernal, y no fue necesario evacuar a personas damnificadas.

Temporal En medio de la creciente, entró al agua para rescatar a su hermana en Jáchal: el video

Según informó la cartera social, el fenómeno climático impactó con mayor fuerza en distintas zonas del departamento Sarmiento y también en Jáchal. La asistencia se canalizó a través de la Dirección de Emergencia y Políticas Alimentarias, que hasta el momento intervino únicamente en Sarmiento, donde se registraron los pedidos de ayuda.

Desde el Ministerio indicaron que, pese a la intensidad del temporal, en ningún caso fue necesario evacuar a las familias afectadas. La asistencia se centró en brindar contención y acompañamiento a los vecinos que sufrieron las consecuencias de las lluvias y las crecientes.

Por otra parte, se informó que hasta el momento otros municipios no han solicitado asistencia ni reportado daños ocasionados por las inclemencias climáticas. No obstante, la intendencia de Sarmiento mantiene contacto permanente con el Ministerio de Familia para monitorear la situación de los vecinos del departamento.

En paralelo, autoridades provinciales encabezadas por el ministro Carlos Platero, junto a equipos técnicos, se dirigen hacia los departamentos de Jáchal y Caucete, además del área del Gran San Juan, con el objetivo de realizar recorridos y verificar si existen necesidades en la población.

Desde el organismo adelantaron que durante la jornada se realizará un seguimiento detallado de las distintas zonas afectadas por el temporal, con el fin de intervenir de manera inmediata en caso de que la emergencia lo requiera.