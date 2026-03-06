viernes 6 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Ayuda

Como consecuencia del temporal, el Gobierno asistió a 20 familias sanjuaninas

La tarea fue realizada por el Ministerio de Familia y se desarrolló en Sarmiento, especialmente en Los Berros y Pedernal.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Sarmiento (foto) y Jáchal fueron los departamentos más afectados por el temporal, según las autoridades. Las familias asistidas son todas del departamento del Sur.

Sarmiento (foto) y Jáchal fueron los departamentos más afectados por el temporal, según las autoridades. Las familias asistidas son todas del departamento del Sur.

En las últimas horas, el Gobierno de San Juan asistió a 20 familias del departamento Sarmiento que resultaron afectadas por el temporal de lluvias y crecientes registrado entre la tarde-noche del jueves y la madrugada de este viernes. La ayuda fue brindada por el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano, principalmente en las localidades de Los Berros y Pedernal, y no fue necesario evacuar a personas damnificadas.

Lee además
cerraron transitoriamente el paso de agua negra por temporal en la cordillera
Importante

Cerraron transitoriamente el Paso de Agua Negra por temporal en la cordillera
en medio de la creciente, entro al agua para rescatar a su hermana en jachal: el video
Temporal

En medio de la creciente, entró al agua para rescatar a su hermana en Jáchal: el video

Según informó la cartera social, el fenómeno climático impactó con mayor fuerza en distintas zonas del departamento Sarmiento y también en Jáchal. La asistencia se canalizó a través de la Dirección de Emergencia y Políticas Alimentarias, que hasta el momento intervino únicamente en Sarmiento, donde se registraron los pedidos de ayuda.

Desde el Ministerio indicaron que, pese a la intensidad del temporal, en ningún caso fue necesario evacuar a las familias afectadas. La asistencia se centró en brindar contención y acompañamiento a los vecinos que sufrieron las consecuencias de las lluvias y las crecientes.

Por otra parte, se informó que hasta el momento otros municipios no han solicitado asistencia ni reportado daños ocasionados por las inclemencias climáticas. No obstante, la intendencia de Sarmiento mantiene contacto permanente con el Ministerio de Familia para monitorear la situación de los vecinos del departamento.

En paralelo, autoridades provinciales encabezadas por el ministro Carlos Platero, junto a equipos técnicos, se dirigen hacia los departamentos de Jáchal y Caucete, además del área del Gran San Juan, con el objetivo de realizar recorridos y verificar si existen necesidades en la población.

Desde el organismo adelantaron que durante la jornada se realizará un seguimiento detallado de las distintas zonas afectadas por el temporal, con el fin de intervenir de manera inmediata en caso de que la emergencia lo requiera.

Temas
Seguí leyendo

Una Catedral repleta y empañada por lágrimas en la restitución de las astillas de la Cruz de Jesús

Fiesta de la Vendimia 2026: Tiempo de San Juan desembarca en Mendoza para una cobertura especial

Cómo serán los puentes que cambiarán la vida de Mogna y que se harán con fondos mineros

Japonés, fotobordado y escritura: los talleres que trae marzo en la Dirección de Bibliotecas Populares

Buscan desesperadamente a Santiago en San Juan: iba a San Luis y no tomó el colectivo

La Feria Agroproductiva llega con una ruleta de premios y propuestas por el Día de la Mujer

Creciente en Divisadero: Organizan rescates con máquinas por camiones varados

Por las lluvias, mirá la creciente de agua que llegó a Los Berros y Pedernal

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
buscan desesperadamente a santiago en san juan: iba a san luis y no tomo el colectivo
Tiene 15 años

Buscan desesperadamente a Santiago en San Juan: iba a San Luis y no tomó el colectivo

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Al final, quebró un gigante del comercio de electrodomésticos
Crisis

Al final, quebró un gigante del comercio de electrodomésticos

Caos en Tribunales: un reo admitió haber golpeado a un guardia por tratos con droga e intentó atacar al fiscal
Gravísimo

Caos en Tribunales: un reo admitió haber golpeado a un guardia por "tratos con droga" e intentó atacar al fiscal

Un multimillonario con negocios en San Juan construirá una Dubai en Buenos Aires por más de $7.000.000.000
¡Una ganga!

Un multimillonario con negocios en San Juan construirá una "Dubai" en Buenos Aires por más de $7.000.000.000

Muere un joven de 18 años en un impactante choque en Rawson
UFI Delitos Especiales

Muere un joven de 18 años en un impactante choque en Rawson

Detuvieron a una enfermera trucha en el Rawson: se descubrió todo cuando se peleó con un médico
Grave

Detuvieron a una enfermera trucha en el Rawson: se descubrió todo cuando se peleó con un médico

Te Puede Interesar

El IPEEM licita nueve áreas mineras ubicadas en Iglesia y Calingasta, varias de ellas cercanas a grandes proyectos de cobre y oro de la Cordillera sanjuanina.
Exploración

Nueve apuestas mineras en la cordillera: San Juan sale a buscar empresas inversoras

Por Elizabeth Pérez
Jeremías Javier Ávila Aballay y Catriel Benjamín Aballay Ferreyra.
Dolor en las redes

Quién es el joven que murió en un choque en Rawson; piden cadenas de oración para el motociclista que lo acompañó

La Catedral de San Juan se colmó de fieles y emoción este viernes por la mañana durante la restitución del Lignum Crucis, la reliquia que contiene dos astillas de la Cruz de Jesús.
Momento emocionante

Una Catedral repleta y empañada por lágrimas en la restitución de las astillas de la Cruz de Jesús

En medio de la creciente, entró al agua para rescatar a su hermana en Jáchal: el video
Temporal

En medio de la creciente, entró al agua para rescatar a su hermana en Jáchal: el video

Hombre quemado en la Terminal: los tres atacantes quedan presos y los investigarán por tentativa de homicidio
Tribunales

Hombre quemado en la Terminal: los tres atacantes quedan presos y los investigarán por tentativa de homicidio