Fue ignorada cuando estrenó, pero esta película de ciencia ficción dice algo incómodo sobre el amor en pareja

Más allá de haber sido ignorada durante su estreno, "Intruso" es una película que merece una oportunidad.

A veces el amor no termina de golpe. Simplemente se desgasta. Esa sensación incómoda, difícil de explicar, es el corazón de “Intruso”, la película dirigida por Garth Davis que, pese a las malas críticas y al escaso impacto en su estreno en 2024, propone una mirada inquietante sobre las relaciones de pareja usando la ciencia ficción como excusa.

La historia se sitúa en un futuro distópico en el que a la Tierra le queda muy poco por ofrecer a sus habitantes. Con una tecnología cada vez más avanzada, la humanidad busca nuevos planetas para colonizar e incluso desarrolla métodos para crear pseudohumanos. Sin embargo, ese escenario funciona apenas como una pantalla para su verdadero significado. En el fondo, el film habla de las relaciones de pareja: del cansancio, de la búsqueda por mantener vivo algo que ya no existe y del trabajo conjunto que implica volver a enamorarse una y otra vez a medida que pasa la vida.

image

Ambientada en el año 2065, en “Intruso” la Tierra languidece por la escasez de agua provocada por el calentamiento global. En ese contexto, el gobierno decide enviar colonos al espacio para construir viviendas en otros mundos. En medio de ese caos, en un remoto pueblito australiano viven Junior (Paul Mescal) y Hen (Saoirse Ronan), una pareja de treintañeros que se casó muy joven y atraviesa una profunda crisis conyugal.

Prácticamente solos y alejados de todo, intentan cultivar el suelo árido de una propiedad que pertenece a la familia de Junior desde hace generaciones. Lo que es prácticamente una alegoría de su relación: la intención de mantener algo que prácticamente ya no tiene vida, siguiendo los parámetros sociales sobreimpuestos.

image

Es allí donde su aburrida y asfixiante rutina sufre un vuelco inesperado. Un extraño llamado Terrance (Aaron Pierre) aparece en su puerta con una inquietante propuesta: reclutar a Junior para enviarlo al espacio durante un tiempo. Para evitar que Hen quede sola durante esa misión, le plantea algo todavía más perturbador: mientras Junior esté fuera, una réplica biomecánica suya se quedará con ella para reemplazarlo.

Aunque la narración podría leerse como una reflexión sobre hasta dónde puede llegar la tecnología al intentar replicar las emociones humanas, uno de los grandes desafíos de la inteligencia artificial, “Intruso” es mucho más que eso.

image

Basada en la novela de Iain Reid, la película se concentra en la intimidad y en la dificultad de sostener el amor más allá del paso del tiempo y de las circunstancias externas. Hen ya no está enamorada de Junior, y esa certeza la perturba y la sumerge en una angustia constante. Él también perdió el interés hace tiempo, pero lo sostiene la costumbre. Ambos extrañan lo que alguna vez fueron.

Y ante la propuesta que los sorprende (sin entrar en spoilers), su vínculo comienza a experimentar movimientos extraños. La tensión crece, el amor parece renacer por momentos, pero las reacciones de los personajes se vuelven confusas. Hay recuerdos fragmentados, flashbacks y una bruma constante en los pensamientos de los protagonistas. Todo se va revelando lentamente hasta llegar al desenlace, donde finalmente se conoce la verdad.

image

Con buenas actuaciones y sólo tres actores en la mayor parte de su extensión de casi dos horas, finalmente ni el peligro del fin del mundo ni la tecnología son la clave de la historia. La película explora, en realidad, el sentimiento de “te quiero, pero en otra versión” y la lucha por intentar cambiar al otro o decidir dar un giro: reinventarse dentro de la pareja o, simplemente, elegir un nuevo rumbo y dejar todo atrás.

El trailer de "Intruso"

Embed - Intruso - Tráiler Oficial | Amazon Prime

Ficha técnica de la película