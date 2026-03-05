jueves 5 de marzo 2026

TV Nacional

Mesazas a la vista: quiénes son los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale para el fin de semana

La Chiqui y su nieta mantienen la tradición familiar y ofrecen un menú entre el espectáculo y la actualidad

Por Redacción Tiempo de San Juan
Mirtha Legrand y Juana Viale tienen confirmados sus invitados del finde que se aproxima.

Mirtha Legrand y Juana Viale tienen confirmados sus invitados del finde que se aproxima.

Las tradicionales mesas de Mirtha Legrand y Juana Viale marcan el pulso del fin de semana en la televisión argentina. Cada una con su sello, La Noche de Mirtha y Almorzando con Juana se preparan para recibir a un grupo de invitados que representa la diversidad del espectáculo, el periodismo y la política, en dos programas que prometen relatos personales, actualidad y momentos de distensión.

El sábado 7 de marzo a las 21:30, Mirtha Legrand encabeza una nueva emisión de La Noche de Mirtha. La mesa estará conformada por Alfredo Leuco, uno de los referentes del periodismo político; Mauricio Dayub, actor y dramaturgo de reconocida trayectoria; Amalia Granata, diputada por la provincia de Santa Fe y figura de los medios; y Sofía Pachano, actriz, conductora y reciente madre. La selección de invitados busca propiciar un intercambio entre voces provenientes de distintos ámbitos, con espacio para la actualidad y también para historias personales que conectan con la audiencia.

Al día siguiente, el domingo 8 de marzo desde las 13:45, Juana Viale conducirá Almorzando con Juana, con una mesa integrada por Julieta Nair Calvo, actriz y presentadora; Iliana Calabró, figura de la televisión y el teatro y parte de uno de los linajes más queridos del espectáculo nacional; Fabián Mazzei, actor; Hernán Piquín, bailarín y coreógrafo y el cantante Pablo Romero. De esta manera, la producción del ciclo apuesta por la combinación de artistas consolidados y nuevas voces, con la intención de mantener un clima distendido que favorezca la conversación y el intercambio de anécdotas.

La participación de Sofía Pachano en la mesa de Mirtha Legrand adquiere un matiz especial tras su reciente maternidad. La semana pasada, en esa misma mesa estuvo sentado su papá Aníbal Pachano, quien compartió cómo vive la llegada de Vito, su primer nieto. “Estoy fascinado. La verdad que no me imaginé... Que Sofía tenga un hijo, me pareció tan raro… Es algo que no podía creer”, expresó Pachano. El coreógrafo remarcó que el nacimiento de Vito trajo “un hálito de vida” a toda la familia y describió a su hija como “una mamá espléndida” que afronta este nuevo rol con dedicación.

El círculo familiar también se amplió para Ana Sans, madre de Sofía y expareja de Aníbal. El coreógrafo no dudó en destacar su presencia y compromiso. “Ana está ahí al pie del cañón”, comentó, resaltando la importancia de sostenerse mutuamente en estos momentos.

A lo largo de las últimas semanas, los programas de Mirtha Legrand y Juana Viale han sido escenario de momentos que trascendieron la pantalla. En la mesa de Juana, la presencia de Pachu Peña generó uno de los pasajes más comentados. El humorista relató una anécdota en la que fue confundido en dos ocasiones con el actor Ricardo Darín, lo que provocó risas y comentarios entre los invitados y la conductora. “Vos sabés que me confundieron, le comenté a Juan, dos veces. Una chica estaba alcoholizada, con Darín me confundieron”, recordó Peña. La espontaneidad de la situación reforzó el carácter distendido del ciclo, con la complicidad de Juana Viale y el resto de los presentes.

La familia Legrand continúa movilizada por el reciente cumpleaños 99 de la diva, celebrado el pasado 23 de febrero. Y en la apertura de su último programa se refirió al festejo que duró hasta las 3 de la mañana y del que habló todo el país. “Quiero agradecerles los lindísimos regalos y flores. Mi cumpleaños fue fantástico. Setenta y cinco personas había. Lo pasamos estupendo. Cantó Jairo, una maravilla, fue con su novia. Divino. Así que muchísimas gracias a todos los que asistieron”, expresó.

FUENTE: Infobae

