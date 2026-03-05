Dolor por el fallecimiento del Chueco Bazán, referente histórico del heavy metal en San Juan

En las últimas horas se conoció la triste noticia del fallecimiento de Daniel 'Chueco' Bazán, uno de los referentes del heavy metal en San Juan y la región cuyana.

Este carismático cantante de 58 años se abrazó al mundo del metal nada más terminada la dictadura y junto a un grupo de amigos del mismo palo fundó la legendaria banda 'Sobredosis'.

image

El Chueco vivió toda su vida enarbolando con orgullo su sentimiento metalero y dejando un legado enorme para las generaciones que siguen su camino.

image

Alan Bazán, hijo del Chueco, compartió un sentido posteo en su cuenta de Facebook para despedirlo: "Viejo querido no tengo palabras para describir el gran vacío que me dejas te voy a extrañar tanto y a necesitar tanto que no hay imaginación". "Soy músico gracias a vos y esos valores de fortaleza que me dejaste, te voy a recordar con mucha felicidad en mi corazón. El Chueco Daniel Orlando Bazan gran compositor de mi vida y la de mi hermano! Te amo por siempre!", completó Alan.