Ricky Martin confirmó su regreso a la Argentina: dónde toca y cómo comprar entradas

A tres años de su última visita al país, Ricky Martin vuelve a la Argentina con una gira que ya pasó por grandes escenarios del mundo con localidades agotadas y críticas positivas. El tour Ricky Martin Live 2026 suma ahora una parada clave en Estadio Mario Alberto Kempes , donde el artista se reencontrará con el público cordobés.

La nueva etapa latinoamericana de la gira incluye shows el 7 de abril en Montevideo, el 10 de abril en Asunción, el 14 de abril en Rosario y el 18 de abril en Buenos Aires . En ese recorrido, el concierto del 12 de abril en Córdoba aparece como uno de los eventos musicales internacionales más fuertes del calendario cultural argentino de 2026 .< class="h2">Cuándo toca Ricky Martin en Córdoba

El show en Córdoba será el 12 de abril de 2026 en el Kempes, uno de los estadios más grandes del país y sede habitual de recitales internacionales. El regreso del cantante ocurre en un contexto donde los grandes tours globales volvieron a apostar fuerte por Argentina y suelen agotar entradas en pocas horas.

El artista, considerado uno de los mayores referentes del pop latino desde los años noventa, mantiene una relación histórica con el público argentino. Cada visita del puertorriqueño se transforma en un fenómeno de convocatoria, algo que también se vio en sus últimas presentaciones en el país.< class="h2">Cómo comprar entradas para Ricky Martin en Córdoba 2026

La venta de entradas tendrá dos etapas. La preventa exclusiva para clientes Santander comienza el jueves 5 de marzo a las 16, con tarjetas de crédito y débito del banco y la posibilidad de pagar hasta en 6 cuotas sin interés.

Una vez finalizada esa instancia, se habilitará la venta general, también con financiación para quienes utilicen tarjetas del mismo banco. Las entradas se venden de manera online a través del sitio oficial www.universotickets.com, donde se espera una alta demanda desde las primeras horas.

El anuncio del show generó fuerte repercusión entre fans, sobre todo después de que el tour confirmara presentaciones en varias capitales de la región en pocos días, lo que marca la dimensión del regreso del artista a Sudamérica.

< class="h2">Precios de las entradas para Ricky Martin en el Estadio Kempes

Los valores oficiales para el recital ya fueron informados y varían según la ubicación dentro del estadio:

VIP Platino: $250.000 + impuestos.

$250.000 + impuestos. VIP Oro: $220.000 + impuestos.

$220.000 + impuestos. VIP: $180.000 + impuestos.

$180.000 + impuestos. Campo de pie: $99.000 + impuestos.

$99.000 + impuestos. Plateas: $120.000 + impuestos.

$120.000 + impuestos. Plateas preferenciales: $150.000 + impuestos.

El espectáculo promete un recorrido por toda la carrera del cantante, con un setlist que mezcla clásicos globales como Livin’ la Vida Loca, She Bangs, The Cup of Life y María, junto con baladas icónicas y hits más recientes que siguen dominando playlists y pistas de baile.