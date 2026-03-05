jueves 5 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Imágenes

Polémica en Gran Hermano: viralizan video con un supuesto celular dentro de la casa

En las últimas horas, comenzó a circular un clip de un artefacto electrónico dentro de la casa de GH y causó revuelo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La casa de Gran Hermano “Generación Dorada” enfrenta una nueva polémica a tan solo 10 días de su inicio. Después de múltiples salidas e ingresos en la propiedad del “supremo”, ahora uno de los participantes habría logrado ingresar un celular para burlar el aislamiento.

Lee además
franco poggio, el sanjuanino, el primer lider de gh generacion dorada: decisiones bajo la lupa y polemica en la casa
Televisión

Franco Poggio, el sanjuanino, el primer líder de GH Generación Dorada: decisiones bajo la lupa y polémica en la casa
paulo dybala presumio a su bebe gia en redes sociales: la foto
¡Bienvenida!

Paulo Dybala presumió a su bebé Gia en redes sociales: la foto

Un usuario en redes sociales grabó la transmisión oficial del reality y captó en la imagen un objeto similar a un dispositivo móvil.

El video, que ya se viralizó en redes sociales, muestra a los participantes Yanina Zilli y Franco Poggio, el nuevo líder de la semana, teniendo una conversación sobre lo que debería hacer con su beneficio. De fondo, se puede ver lo que parecería ser un celular.

image

Aunque en el propio video debaten sobre la idea de un celular dentro de la casa, las redes sociales sostuvieron que es casi imposible que un participante haya logrado burlar a la producción, aunque otros defienden que esta edición está llena de grises y flexibilizaciones con sus jugadores.

De hecho, también resurgió un clip donde un participante contaba que Gran Hermano le llamó la atención para que “no lo haga más”. Por otra parte, otros aseguran que es una luz de los reflectores.

Seguí leyendo

Ya hay un eliminado en Gran Hermano "Generación dorada", mirá quién es

Llega el Pangea Festival: una apuesta a la convivencia de las artes en Rivadavia

Nació Gia, la hija de Oriana Sabatini y Paulo Dybala

Andrea del Boca, furiosa con una situación en Gran Hermano: qué pasó

Se retocó: el ex Gran Hermano que apareció "distinto" y reveló el secreto detrás de su cambio

Darío Barassi, el último romántico: el emotivo texto que le dedicó a su esposa por su aniversario de casados

Wanda Nara volvió con un expareja: su decisión sorprendió a todos

"Belén", la película en la que actuó la sanjuanina Pilar Mestre, ganó un Goya

Dejá tu comentario

Las Más Leídas

Por un recorte de fondos nacionales, suspendieron la obra de la Ruta 40 y despidieron a 95 obreros
Decisión

Por un recorte de fondos nacionales, suspendieron la obra de la Ruta 40 y despidieron a 95 obreros

Con una carta a San Martín, un hombre terminó con un disparo en el Parque de Mayo: qué dijeron sobre su estado de salud
Capital

Con una carta a San Martín, un hombre terminó con un disparo en el Parque de Mayo: qué dijeron sobre su estado de salud

En San Juan se hicieron operativos por UPD. En la foto, divulgada por la Municipalidad de Río Cuarto (Córdoba), se muestra el festejo en esa comuna esta semana, que se dio junto a establecimientos privados y con más de 1200 jóvenes que celebraron en lugares habilitados.
Operativos

UPD en San Juan: la Policía clausuró alrededor de 10 fiestas de descontrol adolescente

Orgullo sanjuanino: la UNSJ logró una histórica patente mundial para la industria del petróleo
Tecnología

Orgullo sanjuanino: la UNSJ logró una histórica patente mundial para la industria del petróleo

Dos allanamientos por robo en asentamientos de Santa Lucía, terminaron con una detenida por droga
Una detenida

Dos allanamientos por robo en asentamientos de Santa Lucía, terminaron con una detenida por droga

Te Puede Interesar

El funcionario judicial que sufrió el ataque trabaja en el edificio de calle Rivadavia.
Ataque a funcionario

El colmo: robaron en la casa de un fiscal sanjuanino que investiga los delitos contra la propiedad

Por Redacción Tiempo de San Juan
Un apostador sanjuanino se quedó con un premio de $780.000.000 del Quini 6.
De locos

Un sanjuanino ganó $780.000.000 en el Quini 6: mirá en qué departamento hizo la jugada

Un esquema Ponzi: así fue la mecánica delictiva de los acusados por Branka Motors
Bajo la lupa

Un esquema Ponzi: así fue la mecánica delictiva de los acusados por Branka Motors

Cerámica San José de Rawson. Imagen archivo Tiempo de San Juan. 
Flagrancia

Ladrones destrozaron los baños de una conocida cerámica de Rawson para robarse los inodoros

Jueves con temperaturas agradables pero con lluvias en San Juan
SMN

Jueves con temperaturas agradables pero con lluvias en San Juan