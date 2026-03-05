jueves 5 de marzo 2026

Escándalo

Otra vez en problemas: arrestaron a Britney Spears y crece la preocupación por su presente

La estrella del pop fue detenida el miércoles por la noche en el condado de Ventura acusada de conducir bajo los efectos del alcohol. Horas después recuperó la libertad, pero el episodio volvió a encender alarmas entre sus seguidores.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Un nuevo episodio polémico volvió a poner a Britney Spears en el centro de la escena mediática. La cantante estadounidense de 44 años fue arrestada el miércoles por la noche en el estado de California, acusada de manejar bajo los efectos del alcohol.

Según informó el portal de espectáculos TMZ, el procedimiento ocurrió cerca de las 21.30 en el condado de Ventura. Agentes de la California Highway Patrol interceptaron el vehículo de la artista y, tras constatar la situación, procedieron a detenerla.

Spears fue trasladada a una dependencia policial y permaneció bajo custodia durante algunas horas. De acuerdo con los registros del Ventura County Sheriff's Office, la cantante recuperó la libertad poco tiempo después, aunque el episodio ya había generado repercusión en los medios y en redes sociales.

El incidente ocurrió en medio de otro conflicto personal que había ocupado titulares días antes. Recientemente, la artista obtuvo una orden de restricción permanente contra un hombre de 51 años oriundo de Louisiana que la acosaba en internet desde hacía más de una década. El individuo había sido arrestado en 2025 tras ingresar sin autorización a la propiedad de la cantante en Los Ángeles.

Mientras tanto, Spears continúa muy activa en sus redes sociales. En su cuenta de Instagram suele publicar videos bailando o compartiendo momentos de su vida cotidiana. Sin embargo, varias de esas publicaciones despertaron inquietud entre algunos seguidores, que volvieron a manifestar preocupación por su bienestar.

La artista atravesó años turbulentos que marcaron su carrera y su vida personal. Entre 2008 y 2021 permaneció bajo la tutela legal de su padre, un proceso judicial que generó un fuerte movimiento público para reclamar su libertad y que puso bajo la lupa el control que ejercía su familia sobre sus decisiones.

En paralelo, en las últimas semanas surgieron rumores sobre un posible regreso de Spears a los escenarios. Incluso circularon versiones que la vinculaban con un espectáculo masivo en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro.

Sin embargo, esas versiones fueron desmentidas y se confirmó que el evento será encabezado por la cantante colombiana Shakira, en una serie de conciertos que en años recientes también tuvieron como protagonistas a Lady Gaga y Madonna.

El reciente arresto vuelve a instalar interrogantes sobre el presente de una de las figuras más influyentes del pop mundial, cuya vida personal continúa generando tanta atención como su carrera artística.

