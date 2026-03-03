Franco Poggio, el sanjuanino, el primer líder de GH Generación Dorada: decisiones bajo la lupa y polémica en la casa

Franco Poggio se convirtió en el primer líder semanal de Gran Hermano Generación Dorada y, en cuestión de minutos, pasó de un rol casi invisible a protagonizar una fuerte polémica por sus decisiones estratégicas dentro de la casa. El participante fulminó a JuaniCar y decidió que Eduardo Carreras no pueda nominar en la primera “Placa planta” , movimientos que generaron repercusiones inmediatas.

Gran Hermano La insólita charla entre el sanjuanino Franco Poggio y Andrea del Boca que nos dejó confundidos

Pasó en la TV A horas de ingresar a Gran Hermano, el sanjuanino Franco Poggio se vio envuelto en una polémica: qué pasó

La prueba que definió al líder estuvo marcada por el azar. Sin sponsors de por medio y lejos de los desafíos físicos o de habilidad habituales, los jugadores debían explotar globos que contenían nombres de los participantes hasta que quedara uno solo sin mencionar. Ese concursante sería el nuevo líder.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GranHermanoAr/status/2029008492208472566?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2029008492208472566%7Ctwgr%5E840fcc398ff07d780109b70706bf5add0cf16591%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fd-42314588522197614341.ampproject.net%2F2601162341000%2Fframe.html&partner=&hide_thread=false ¡Primer líder de la semana!



Mirá #GranHermano #GeneraciónDorada en https://t.co/Ppl6ji2TwC y espiá la casa GRATIS las 24 horas por @dgo_latam y reviví los vivos por Amazon pic.twitter.com/73inzaco1n — Gran Hermano (@GranHermanoAr) March 4, 2026

Cinzia fue la primera en reventar un globo y, uno a uno, fueron descartando a 26 jugadores. El único nombre que no apareció fue el de Franco Poggio, quien se quedó con el liderazgo de la semana. Hasta ese momento, el joven —pareja de Lizardo Ponce— había mantenido un perfil bajo dentro del reality y apenas había tenido un cruce menor con Kennys Palacios.

Sin embargo, el nuevo rol lo obligó a exponerse. Ante la indicación de Santiago del Moro, Franco tuvo que tomar decisiones clave en poco tiempo. Dubitativo fulminó en primer lugar a JuaniCar.

Además, debió elegir a un compañero para que no pudiera nominar en la primera placa. Se inclinó por Eduardo Carreras, a quien definió como una especie de “padre” dentro de la casa, aunque el participante todavía no se habría alineado claramente con ningún grupo.

Con este giro inesperado, Franco dejó atrás el bajo perfil y se metió de lleno en el juego, en una semana que promete tensión creciente en Gran Hermano Generación Dorada.