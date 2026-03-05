El sanjuanino Franco Poggio fulminó a un compañero en Gran Hermano: a quién y cómo quedó la placa de nominados

El sanjuanino Franco Poggio quedó en el centro de la escena en Gran Hermano: Generación Dorada tras tomar una de las decisiones más fuertes de la semana dentro de la casa. Como líder, utilizó la herramienta de la “fulminante” y envió directamente a placa a Juanicar, una jugada estratégica que sorprendió al resto de los participantes y reconfiguró el tablero del reality.

La decisión del joven marcó el tono de una gala de nominación distinta. En esta ocasión, la producción propuso votar a los llamados “plantas”, es decir, aquellos jugadores que -según la mirada de sus compañeros- tienen menor protagonismo o pasan desapercibidos dentro de la convivencia.

En ese contexto, los participantes ingresaron uno a uno al confesionario para señalar a quienes consideran que no están generando contenido ni aprovechando su lugar dentro del juego. Sin embargo, el movimiento más determinante de la noche no surgió de los votos, sino del poder del líder, que quedó en manos de Poggio.

image Los votos del sanjuanino Franco Poggio.

Con su decisión, el sanjuanino colocó directamente a Juanicar en la lista de nominados, sin posibilidad de evitar la placa. La jugada generó sorpresa en la casa y lo posicionó como uno de los jugadores que empezó a mostrar estrategia en las primeras semanas del programa.

En paralelo, el resto de la casa fue configurando la placa mediante las votaciones. Tras el recuento final, Eduardo fue el participante más votado con 15 puntos. Detrás quedaron Yipio con 10 y luego Cinzia y Tomy, que sumaron 9 cada uno. Más atrás se ubicaron Martín, Nazareno, Titi y Zunino, con 4 votos cada uno, completando así la lista de nominados.

De esta manera, la placa de “plantas” quedó integrada por Eduardo, Yipio, Cinzia, Tomy, Martín, Nazareno, Kennys, Titi y Zunino, a quienes se sumó Juanicar tras la fulminante aplicada por el sanjuanino.

El protagonismo de Poggio llega después de haber ganado el liderazgo de la semana en una prueba definida por azar. En el desafío, los participantes debían explotar globos que contenían nombres de jugadores hasta que quedara uno sin aparecer. Ese último nombre fue el suyo, lo que le permitió quedarse con el liderazgo.

Hasta ese momento, el sanjuanino -pareja del influencer Lizardo Ponce- había mantenido un perfil bajo dentro de la casa. Sin embargo, al asumir el rol de líder tuvo que tomar decisiones clave en pocos minutos. Además de fulminar a Juanicar, también eligió que Eduardo Carreras no pudiera nominar en la primera “placa planta”.

Con esos movimientos, Poggio dejó atrás el bajo perfil inicial y pasó a ocupar un lugar central en la estrategia del juego, en una semana que promete tensión creciente dentro de Gran Hermano: Generación Dorada.

Cómo votaron los participantes