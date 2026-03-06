viernes 6 de marzo 2026

Agenda

"Mujeres en Acción": el Conte Grand celebra el mes de la mujer con una megajornada cultural

Desde performances y DJ sets hasta ferias de diseño y teatro, la actividad promete una celebración integral que busca visibilizar el rol protagónico del género femenino en la cultura sanjuanina.

Por Redacción Tiempo de San Juan
recital mujeres

Para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, el Centro Cultural Conte Grand hará una actividad que reunirá a diversas actividad artísticas llamado “Mujeres en Acción: Sanjuaninas que inspiran”, que tiene como objetivo visibilizar y valorizar el papel progresivo de las mujeres en la cultura provincial. El evento se hará el sábado 7 de marzo a las 19 horas con entrada libre y gratuita.

Con el objetivo de resignificar la historia y ponerla en diálogo con el presente, la jornada propondrá una muestra histórica contemporánea que recupera figuras destacadas referentes del pasado y la actualidad. La propuesta estará atravesada por lenguajes del arte contemporáneo como el collage, la performance y la música en vivo, generando un espacio dinámico donde tradición y modernidad dialogan para mantener viva la identidad cultural sanjuanina.

Durante la noche habrá teatro con la obra “Orgullosa”, presentaciones de danza a cargo de Compañía Lounas y Hollywood, música en vivo con Soledad Arranz, Missile Kpop y Hip Boss Show, además de la participación de DJ Skywalker. También se podrá disfrutar del espectáculo drag de Sofía Montilla, exposiciones artísticas, productos gastronómicos regionales y el Mercado Emprendedoras de Diseño.

La jornada tendrá lugar en el Centro Cultural Conte Grand y contará además con la participación especial del Museo Agustín Gnecco y de las Bibliotecas Populares, que aportarán una cápsula literaria para enriquecer el recorrido cultural.

