"Mujeres en Acción": el Conte Grand celebra el mes de la mujer con una megajornada cultural

Para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, el Centro Cultural Conte Grand hará una actividad que reunirá a diversas actividad artísticas llamado “Mujeres en Acción: Sanjuaninas que inspiran”, que tiene como objetivo visibilizar y valorizar el papel progresivo de las mujeres en la cultura provincial. El evento se hará el sábado 7 de marzo a las 19 horas con entrada libre y gratuita.

Con el objetivo de resignificar la historia y ponerla en diálogo con el presente, la jornada propondrá una muestra histórica contemporánea que recupera figuras destacadas referentes del pasado y la actualidad. La propuesta estará atravesada por lenguajes del arte contemporáneo como el collage, la performance y la música en vivo, generando un espacio dinámico donde tradición y modernidad dialogan para mantener viva la identidad cultural sanjuanina.

Durante la noche habrá teatro con la obra “Orgullosa”, presentaciones de danza a cargo de Compañía Lounas y Hollywood, música en vivo con Soledad Arranz, Missile Kpop y Hip Boss Show, además de la participación de DJ Skywalker. También se podrá disfrutar del espectáculo drag de Sofía Montilla, exposiciones artísticas, productos gastronómicos regionales y el Mercado Emprendedoras de Diseño.

La jornada tendrá lugar en el Centro Cultural Conte Grand y contará además con la participación especial del Museo Agustín Gnecco y de las Bibliotecas Populares, que aportarán una cápsula literaria para enriquecer el recorrido cultural.