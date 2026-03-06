Se filtraron fotos de Ian Lucas y Evangelina Anderson a los besos y él posteó un duro comunicado contra la modelo

En las últimas horas, y luego de que se filtrara una foto de ambos besándose, Ian Lucas subió un fuerte comunicado a sus redes sociales donde le arremete contra Evangelina Anderson. La modelo tildó al influencer de “infantil” y el participante de MasterChef Celebrity lamentó que minimizara su relación.

Por medio de su cuenta de Instagram, Ian Lucas emitió el contundente descargo: “Primero que nada quiero decir que todo esto me da bastante vergüenza y tristeza, porque nunca imaginé verme expuesto públicamente en algo tan personal”.

image

Después, agregó: “Muchas veces se habla de mi edad como si eso invalidara lo que siento o lo que vivo. Desde muy chico me tocó ser adulto y aprender a manejar muchas cosas. Soy una persona sensible, sí, pero también tengo muy claro cuándo algo es real y cuándo es solo parte del show".

“Soy bueno pero no bol... Por respeto, elegí guardar silencio durante mucho tiempo frente a tanto destrato conmigo, incluso cuando se dijeron cosas que no reflejaban lo que yo viví con esa persona. Siempre traté de manejarme con respeto y cuidar a quienes forman parte de mi vida. Me crió mi mamá, y si hay algo que sé es de respetar a las mujeres y la caballerosidad", expresó el influencer.

image

Tras esto, apuntó contra las declaraciones de Anderson en MasterChef Celebrity: “En todas las declaraciones ajenas se ningunea el cariño que realmente existió en esa intimidad. Sinceramente lástima ver cómo esa persona lo desmerece y desmiente reiteradamente cada vez que tiene oportunidad, sin importar cómo me pueda sentir yo con esa mentira. Sobre todo cuando la historia siempre fue otra“.

“Para mí los afectos nunca fueron marketing ni contenido. No lo necesito. Lo que sentí fue sincero y lo viví desde un lugar genuino", señaló indignado.

Pese a esto, aclaró que no piensa exponer situaciones privadas y sostuvo: “Solo quiero aclarar que lo que viví fue real”. “Hoy entiendo que las cosas tomaron otro camino y lo respeto. Por mi parte, elijo quedarme con lo bueno, cerrar este capítulo y seguir adelante con tranquilidad”, añadió.