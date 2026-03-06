viernes 6 de marzo 2026

A divertirse

Desconectarse del celular para conectar con la risa: Vox Popurri llega a San Juan con 'Fanfarria'

El trío integrado por Judith Morales, Tamara Prato y Camila Suero se presentará el próximo sábado 21 de marzo en el Cine Teatro Municipal. Una propuesta que invita a desconectar del ruido cotidiano y sumergirse en un universo de risas y acordes.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La agenda cultural sanjuanina suma una cita imperdible para quienes buscan propuestas frescas y originales. El grupo Vox Popurri llega a la provincia para presentar “Fanfarria, al latido de un compás”, un espectáculo que amalgama el lenguaje teatral con la potencia de la música en vivo, rompiendo con las estructuras convencionales del género.

La cita tendrá lugar en el emblemático Cine Teatro Municipal el sábado 21 de marzo, a las 21:30. El público podrá ser testigo de una puesta en escena que combina talento vocal, dominio instrumental y una veta humorística que promete no dejar a nadie indiferente.

El corazón de Vox Popurri lo componen Judith Morales, Tamara Prato y Camila Suero. Juntas han logrado consolidar una estética propia donde el virtuosismo no está reñido con la carcajada.

Judith Morales adelantó a Tiempo de San Juan lo que se vivirá sobre las tablas: "La gente que vaya al teatro se va a encontrar con mucha música y mucho humor. Ese humor absurdo y disparatado que es el humor que más nos divierte hacer. La música y el humor son los dos protagonistas de 'Fanfarria', que es nuestra obra".

Para Morales, este viaje tiene un condimentoextra, ya que representa su primer contacto directo con el público y el suelo sanjuanino. "Para las chicas no, pero para mí va a ser la primera vez en San Juan. Nunca pude ir a visitar, así que será un lujo ir con la excusa de hacer arte", confesó entusiasmada por conocer los paisajes y el calor de la gente de la provincia.

Un refugio contra el ruido cotidiano

En tiempos donde la sobreestimulación digital y las preocupaciones diarias ganan terreno, “Fanfarria” se posiciona como una oportunidad de pausa y conexión humana. La propuesta está diseñada para ser disfrutada en familia, sin límites de edad, apostando a un humor blanco pero inteligente.

"Es muy importante darse espacios para reírse, para disfrutar, para desconectar del celular y de todo el ruido que hay constantemente. Está bueno tomarse un momento para conectarse con el arte y más este que es para reírse, para divertirse, para disfrutar, para ir con quien quieras porque es una obra apta para todas las edades", remarcó Judith.

Coordenadas del evento

  • Fecha: Sábado 21 de marzo.

  • Hora: 21:30.

  • Lugar: Cine Teatro Municipal de San Juan (frente a Plaza 25 de Mayo).

  • Entradas: se pueden adquirir en Hoffmann instrumentos musicales y en entradaweb.com.ar
