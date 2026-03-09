lunes 9 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Faltazo

Por la agenda internacional, Javier Milei no irá a Expoagro

El Presidente se encuentra en Nueva York para participar este martes de la inauguración de Argentina Week 2026.

Por Agencia NA
image

El presidente Javier Milei no asistirá a la muestra Expoagro, que tendrá lugar desde este martes y hasta el 13 de marzo en San Nicolás, debido a su abultada agenda internacional.

Lee además
milei, ante estudiantes judios, ratifico su alianza con estados unidos e israel
Nueva York

Milei, ante estudiantes judíos, ratificó su alianza con Estados Unidos e Israel
milei viajara a espana a cerrar un foro economico de la derecha global
Gira

Milei viajará a España a cerrar un foro económico de la derecha global

Fuentes oficiales señalaron que si bien estaba la intención de participar, el mandatario “al final no va a llegar por la agenda de los viajes”.

Milei se encuentra en Nueva York para participar este martes de la inauguración de Argentina Week 2026, una actividad organizada por la Embajada Argentina en los Estados Unidos, el JPMorgan y el Bank of America; ese mismo día viajará a Chile para asistir, el miércoles, a la asunción del presidente José Antonio Kast.

El sábado, en tanto, Milei estará en España para ser parte del Foro Económico de Madrid, un encuentro de la derecha de ese país. La idea es que el mandatario se dirija a Europa el jueves próximo, después de regresar de Chile.

Seguí leyendo

Sturzenegger declaró un salto patrimonial de casi $970 millones en 2024

El gobierno nacional avanza en profundos cambios en la VTV

Alerta por embarazadas con consumos problemáticos: cómo es el trabajo interministerial para atender los casos en San Juan

Electrolux se achica, ofrece retiros voluntarios, y trabajadores acceden por las deudas, dice la UOM

Gremios de neumáticos pide que la provincia de Buenos Aires se haga cargo de FATE

Una carambola a tres bandas que termina en el juzgado federal de San Juan

La migración de pacientes a los hospitales públicos pone bajo presión el funcionamiento del CIMYN

Con un escrito, el ex presidente de Racing se despegó de manejos económicos de la AFA

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
milei, ante estudiantes judios, ratifico su alianza con estados unidos e israel
Nueva York

Milei, ante estudiantes judíos, ratificó su alianza con Estados Unidos e Israel

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Vouchers educativos en 2026: cómo saber si seguís siendo beneficiario
Expectativa

Vouchers educativos en 2026: cómo saber si seguís siendo beneficiario

Un joven chocó y mató a dos policías: estaba alcoholizado
Tragedia

Un joven chocó y mató a dos policías: estaba alcoholizado

En Chimbas: circulaba a gran velocidad en su moto, chocó de atrás a otra y falleció producto de los golpes
Delitos Especiales

En Chimbas: circulaba a gran velocidad en su moto, chocó de atrás a otra y falleció producto de los golpes

¿Otra vez tormentas? Cuál es el pronóstico para este lunes en San Juan
Pronóstico

¿Otra vez tormentas? Cuál es el pronóstico para este lunes en San Juan

Un fuerte sismo se registró durante la madrugada del lunes en San Juan.
Sismo

Un fuerte temblor puso en movimiento la madrugada sanjuanina del lunes

Te Puede Interesar

Una pinturería de Capital fue estafada por 40 millones con cheques sin fondos
Investiga la Justicia

Una pinturería de Capital fue estafada por 40 millones con cheques sin fondos

Por Redacción Tiempo de San Juan
Choque fatal entre motos en Media Agua: murió un hombre y hay dos personas heridas
Accidente

Choque fatal entre motos en Media Agua: murió un hombre y hay dos personas heridas

Así está el lago del Parque de Mayo: casi sin agua, cercado y solo con algunos patos
Desde las alturas

Así está el lago del Parque de Mayo: casi sin agua, cercado y solo con algunos patos

Mina de oro Gualcamayo, en Jáchal.
Mina de oro en Jáchal

Se profundiza el éxodo de directivos en Gualcamayo y crece el misterio sobre el entorno de Retamero

Los dos detenidos. Leonel Correa (el de remera negra) fue liberado en la audiencia de esta mañana. El otro es Morán, quien continúa detenido.
Delitos contra la propiedad

Dos operarios de una subcontratista de Naturgy fueron llevados a Tribunales por el robo de transformadores