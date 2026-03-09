Milei, ante estudiantes judíos, ratificó su alianza con Estados Unidos e Israel

En el marco de su gira internacional por Estados Unidos, el presidente de la Nación, Javier Milei , participó este 9 de marzo de 2026 en una disertación académica en la Universidad Yeshiva de Nueva York. Ante un auditorio colmado de cientos de estudiantes judíos que lo recibieron al grito de “¡Presidente, presidente!”, el mandatario argentino ratificó su alineamiento geopolítico y personal con el Estado de Israel.

En un contexto internacional marcado por las tensiones entre Estados Unidos e Israel frente a Irán, Milei fue contundente respecto a su identidad política: “Yo me siento orgulloso de ser el presidente más sionista del mundo”, afirmó ante la audiencia. Además, manifestó su respaldo total a la alianza entre Washington y Jerusalén en la actual escalada en Medio Oriente, asegurando: “Vamos a ganar”.

Ejes de la disertación: Moral, Economía y el fin de Maquiavelo

El presidente fue presentado por el rabino Ari Berman, rector de la Universidad, quien lo describió como una “voz distintiva en la política económica contemporánea”. Durante su discurso, que se extendió por casi dos horas, Milei retomó conceptos de su intervención en el Foro de Davos, haciendo hincapié en la relación entre la moral y la política.

Entre sus definiciones más destacadas, señaló:

El fin del pragmatismo amoral: “Maquiavelo ha muerto, y es momento de enterrarlo”, sentenció, argumentando que no todo es válido para ganar un voto.

“Maquiavelo ha muerto, y es momento de enterrarlo”, sentenció, argumentando que no todo es válido para ganar un voto. Valores de Occidente: Abogó por rescatar la filosofía griega y romana para retornar a los valores fundamentales de Occidente.

Abogó por rescatar la filosofía griega y romana para retornar a los valores fundamentales de Occidente. Ajuste y elecciones: Aseguró que es posible realizar un ajuste del 30% del gasto público en un mes y aun así ganar elecciones "por escándalo" si se obra de manera justa.

Aseguró que es posible realizar un ajuste del 30% del gasto público en un mes y aun así ganar elecciones "por escándalo" si se obra de manera justa. Postura fiscal: Reafirmó su visión de que “los impuestos son un robo” que se cobran “a punta de pistola”.

Agenda en Nueva York y comitiva

Milei estuvo acompañado por una comitiva integrada por la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; y el ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno. La seguridad del evento estuvo bajo un estricto control conjunto de la policía local y el Servicio Secreto de los Estados Unidos.

Como parte de su agenda espiritual y política en la ciudad, el mandatario visitó previamente la tumba del rabino Menachem Mendel Schneerson (el Rebbe de Lubavitch) en Queens. Tras su paso por la universidad, tiene previsto asistir a la gala anual de The Algemeiner y mantener reuniones con líderes financieros antes de viajar a Chile para la asunción de José Antonio Kast.

El encuentro concluyó con su tradicional arenga: “¡Viva la libertad, carajo!”, cerrando una jornada que consolida su perfil como un aliado estratégico clave de la comunidad judía internacional.