lunes 9 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Causa

Con un escrito, el ex presidente de Racing se despegó de manejos económicos de la AFA

Es en la causa por retención de impuestos y aportes previsionales.

Por Agencia NA
image

El empresario Víctor Blanco, ex presidente de Racing y ex secretario general de la AFA, se presentó este lunes en los tribunales y se desligó de la acusación contra por la supuesta retención de impuestos y aportes previsionales por 19.300 millones de pesos.

Lee además
chiqui tapia rompio el silencio tras la salida de river del comite ejecutivo de afa
Polémica

Chiqui Tapia rompió el silencio tras la salida de River del Comité Ejecutivo de AFA
la ruta del dinero de la afa: fotos y chats revelan los pagos de toviggino a chiqui tapia
Investigación

La ruta del dinero de la AFA: fotos y chats revelan los pagos de Toviggino a Chiqui Tapia

Blanco dejó un escrito ante el juez Diego Amarante, quien lo había citado a declaración indagatoria. En el documento, al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, el ex dirigente pidió su sobreseimiento señaló que en “los detalles del circuito interno para el depósito en tiempo y forma de retenciones impositivas y contribuciones a la seguridad social no estuvo siquiera enterado durante du desempeño como secretario general de la AFA”.

"He tomado conocimiento de esos detalles recién ahora, porque fue descripto por varios testigos bajo juramento en esta causa", añadió.

Blanco sostuvo además que "las personas que diariamente gestionaban la contabilidad y las obligaciones tributarias de la AFA desconocen por completo qué funciones cumplí yo. Esto es absolutamente consistente con lo que aquí sostengo: como secretario general no tuve injerencia alguna en la operatoria de la entidad que aquí se está investigando".

Y puntualizó que su cargo en la AFA era “estatutario con funciones esencialmente institucionales”.

El documento

“No era yo informado sobre los temas relevantes para la presente investigación penal, ni quien daba las instrucciones de pago. No era yo quien confeccionaba las declaraciones juradas (eso correspondía a la Gerencia de Administración). No era yo quien ejecutaba los pagos (eso correspondía a la Gerencia de Finanzas). No era yo quien administraba la clave fiscal ni operaba la banca electrónica (eso correspondía a la Presidencia, las subadministradoras y los intervinientes en la disposición de fondos bancarios)”, expresó Blanco.

Señaló además que "la mera titularidad formal de un cargo en una institución no es suficiente para fundar una imputación penal. La responsabilidad penal es personal e intransferible y debe basarse en la conducta concreta del imputado. Lo contrario implicaría consagrar una responsabilidad objetiva, incompatible con el principio constitucional de culpabilidad".

Seguí leyendo

Una carambola a tres bandas que termina en el juzgado federal de San Juan

Milei viajará a España a cerrar un foro económico de la derecha global

La migración de pacientes a los hospitales públicos pone bajo presión el funcionamiento del CIMYN

Milei, ante estudiantes judíos, ratificó su alianza con Estados Unidos e Israel

Orrego impulsa el potencial de San Juan ante inversores en Nueva York

Máximo Kirchner negó que La Cámpora le ponga palos en la rueda a Axel Kicillof

Dobladez cuestionó el paro médico y aseguró que los salarios le ganan a la inflación

Paso fugaz de Villarruel por San Juan: lo poco que se sabe de una visita sin aviso

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
dobladez cuestiono el paro medico y aseguro que los salarios le ganan a la inflacion
Tironeo

Dobladez cuestionó el paro médico y aseguró que los salarios le ganan a la inflación

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Vouchers educativos en 2026: cómo saber si seguís siendo beneficiario
Expectativa

Vouchers educativos en 2026: cómo saber si seguís siendo beneficiario

Un joven chocó y mató a dos policías: estaba alcoholizado
Tragedia

Un joven chocó y mató a dos policías: estaba alcoholizado

En Chimbas: circulaba a gran velocidad en su moto, chocó de atrás a otra y falleció producto de los golpes
Delitos Especiales

En Chimbas: circulaba a gran velocidad en su moto, chocó de atrás a otra y falleció producto de los golpes

¿Otra vez tormentas? Cuál es el pronóstico para este lunes en San Juan
Pronóstico

¿Otra vez tormentas? Cuál es el pronóstico para este lunes en San Juan

De izquierda a derecha: Hernán Pata de Mono Álvarez, Jonathan Pampita Alanis y Brisa Mallea.
Prontuarios

"Pampita", "Pata de Mono" y Brisa, tres dolores de cabeza para la Justicia: los antecedentes de los presos por el ataque en la Terminal

Te Puede Interesar

En San Juan, los combustibles subieron hasta un 3% en las estaciones de servicio
Por el conflicto en Medio Oriente

En San Juan, los combustibles subieron hasta un 3% en las estaciones de servicio

Por Redacción Tiempo de San Juan
Una carambola a tres bandas que termina en el juzgado federal de San Juan
Análisis

Una carambola a tres bandas que termina en el juzgado federal de San Juan

Arrancó el juicio contra los efectivos de la Policía Federal sospechados de robar un millonario botín
Tras idas y vueltas

Arrancó el juicio contra los efectivos de la Policía Federal sospechados de robar un millonario botín

La migración de pacientes a los hospitales públicos pone bajo presión el funcionamiento del CIMYN
Salud privada

La migración de pacientes a los hospitales públicos pone bajo presión el funcionamiento del CIMYN

Orrego impulsa el potencial de San Juan ante inversores en Nueva York
Política

Orrego impulsa el potencial de San Juan ante inversores en Nueva York