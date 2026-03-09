lunes 9 de marzo 2026

Gira

Milei viajará a España a cerrar un foro económico de la derecha global

El presidente Javier Milei sumó un destino europeo a su nutrida agenda internacional.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El presidente Javier Milei ha confirmado un nuevo destino en su intensa gira internacional de marzo de 2026. Tras su actual estancia en Estados Unidos y su próxima visita a Chile, el mandatario argentino viajará a Madrid para participar en el Foro Económico de Madrid (MEF), que se celebrará a mediados de marzo en el Palacio de Vistalegre.

El cierre de una jornada "liberal" en España Milei será el encargado de brindar la ponencia de cierre de este evento económico y empresarial, que originalmente fue una plaza de toros y ahora servirá de escenario para trece paneles temáticos. El foro abordará temas críticos para la agenda de la nueva derecha global, tales como el rol del periodismo, la función empresarial, los nuevos modelos educativos, el avance desregulatorio y la denominada "violencia iliberal de género".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/madridecoforum/status/2030963016557072454&partner=&hide_thread=false

Un punto destacado de la jornada será la mesa titulada “La Argentina de Milei”, donde los economistas Juan Ramón Rallo y Eduardo Garzón analizarán el programa económico de la administración libertaria. El Presidente ya es un conocido de este auditorio; en la edición de junio de 2025, protagonizó una fuerte polémica al declarar la “muerte” al socialismo y calificar a sus oponentes ideológicos de forma despectiva. En esta ocasión, volverá a ser el único político en activo entre un panel compuesto mayoritariamente por académicos y empresarios.

Gira relámpago: De Washington a Santiago La confirmación del viaje a España se da mientras Milei cumple una cargada agenda en Estados Unidos. Recientemente, participó junto a Donald Trump en la cumbre "Escudo de las Américas" en Florida, un encuentro geopolítico que reunió a líderes alineados con Washington como Nayib Bukele y el chileno José Antonio Kast. Actualmente, el mandatario se encuentra en Nueva York para la "Argentina Week 2026", donde busca promover inversiones privadas junto a directivos de JPMorgan y Bank of America.

Antes de cruzar el Atlántico hacia Madrid, Milei realizará una visita exprés a Chile el 12 de marzo para asistir a la asunción presidencial de José Antonio Kast, otro referente de la derecha regional con quien mantiene una afinidad ideológica directa.

Acompañantes y próximos pasos La delegación oficial que acompaña al presidente incluye a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y al ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno. No obstante, fuentes oficiales advierten que la agenda internacional sigue sujeta a la evolución del contexto bélico en Medio Oriente.

De mantenerse la estabilidad, Milei ya planea un nuevo viaje para finales de abril con destino a Israel. Ha sido invitado por el primer ministro Benjamin Netanyahu para participar en los actos por el Día de la Independencia, consolidando así su alineamiento con los ejes de poder de Estados Unidos e Israel. Con estas visitas, Milei sumará 16 viajes a territorio estadounidense desde el inicio de su gestión, reafirmando su estrategia de posicionamiento como un líder clave de la derecha mundial.

