Qué pasó con el control del juego online en San Juan

"Nosotros, cuando nos preguntaron cómo va a ser la reglamentación, yo ponía un plazo muy prudencial de 180 días aproximadamente. Creo que estamos bien, estamos en algo más de 90 días. Hemos estado observando reglamentaciones de las últimas diez leyes sancionadas de otras provincias, porque es muy cambiante este mundo del juego, y sobre todo hay nuevas experiencias y nuevos métodos de control respecto de la problemática que estaba sucediendo y la que disparó finalmente la sanción de la ley, que es el problema del juego responsable y del juego patológico en menores", afirmó Medina.

En este marco, dijo, se crearon dos comisiones, una comisión de revisión y una comisión posterior de revisión, antes de que sea enviada la reglamentación al Consejo de Administración para su posterior aprobación. A su vez, dijo, están trabajando en coordinación con algunos especialistas del país, sobre todo en cuestiones de control, fiscalización y de lo que es el juego responsable.

"La ley de San Juan es una de las leyes más modernas del país en este momento. Entonces, como tiene algunas cuestiones nuevas también es importante hacerlo muy bien", remarcó.

"Nosotros tenemos que ser extremadamente cuidadosos y correctos al momento de la reglamentación. Estamos con los tiempos ahora", dijo. Y puso como ejemplo a Mendoza: "ellos posteriormente a la sanción de la ley pudieron recién empezar a implementar todo a partir de los dos años, a tener lo que sería juego online legal. La intención nuestra es que sea en menor tiempo. Va a ser durante este año la reglamentación, eso con seguridad por la velocidad en la que venimos", afirmó.

image.png

Primero, educar

Remarcó que "somos la autoridad de aplicación general de la ley. Respecto a juego responsable, también tenemos por ley la posibilidad de trabajar en coordinación interministerial, que ya lo hemos venido haciendo, porque la realidad es que hemos estado trabajando fuertemente con el Ministerio de Educación, con Familia y Desarrollo Humano, con Salud, con Deportes. Ya hemos venido inclusive capacitando, y el año pasado, antes de fin de año, en noviembre, realizamos jornadas de capacitación para aquellos que tienen en cuestiones de especialización, por decirlo de alguna manera, contacto dentro de lo que son las instituciones educativas, que son los gabinetes técnicos interdisciplinarios, para que esa gente esté preparada en todo lo que es la problemática del juego patológico menores. Eso se está realizando".

Por otro lado, anticipó que la Caja está punto de presentar una guía o un manual para padres, docentes, y enfocado hacia los menores, en el tema del juego patológico.

La ley apunta a las prohibiciones, quiénes pueden jugar y quiénes no y quiénes serán licenciatarios para prestar servicios, Respecto de esto último, Medina dijo que "sobre el juego en línea todavía en San Juan no contamos con operadores legales, al no tener listas la reglamentación y la licitación, no tenemos operadores legales, que van a tener que cumplir los requisitos muy exigentes para poder operar. Lo que sí existe, lamentablemente, y nosotros tenemos que combatir, es el juego ilegal, que está conformado o es llevado adelante por inescrupulosos que no les interesa nada si participan menores", destacó.

Licencias

La norma fija un número de licencias máximo, de cuáles van a poder ser las que ejerzan legalmente la actividad en San Juan que es de cinco empresas. "Creemos que es el número correcto para que pueda ser bien controlado, y además, por el tipo de mercado que es San Juan, que no es una provincia de las más grandes, sino una provincia mediana, tirando a chica en población", dijo.

El presidente de la CAS aclaró que la empresa IVISA solo tiene el manejo del juego físico en San Juan y que todavía no hay operadores de juego en línea en la provincia. Sí hay consultas. "Hay muchas empresas que han consultado. Llamados hubo varios, pero no podemos avanzar porque estamos todavía con la ley sin reglamentar. Básicamente, entonces, lo que piden es información para saber cuál va a ser el marco legal al que van a tener que ajustarse".

Medina explicó que "en Argentina, para poder visualizar e identificar con más claridad y con mayor certeza cuáles páginas son legales, que cumplen con todos los requisitos, que no permiten que jueguen menores, que es garantizado por laboratorios internacionales que sus sistemas son azarosos, que no tienen problemas de pago, etcétera, se las identifica con la terminación en los sitios web, '.bet'. Esa es la mejor manera que se ha encontrado desde los entes reguladores de todo el país ponerse de acuerdo para darle una información a la sociedad, una información pública del mayor nivel de certeza posible de que se está jugando en un sitio legal y que cumple todos los controles".

En este marco, en San Juan se exigirá que los que quieran prestar servicio de juegos online deben estar en ese registro nacional. Y sobre los usuarios o jugadores, Medina destacó que "nosotros somos muy exigentes con la cuestión de la registración, quiénes pueden registrarse y quiénes pueden abrir una cuenta. Eso se hace a través de procedimientos biométricos posibles, se puede llegar a solicitar, nos vamos a apoyar en el RENAPER, que es quien cuenta con todo eso".

Entre los requisitos para las empresas figura que tengan antecedentes en la industria del juego, no necesariamente en la provincia, de manera "que puedan presentarse operadores serios, y la idea de incluir lo de que tengan antecedentes es porque no es nuestra intención que San Juan termine siendo con domicilio de India, digamos, improvisados que vienen a hacerse la actividad acá en la provincia. Hay muchos operadores serios, a nivel mundial inclusive, que pueden venir".

Agregó que el requisito del domicilio en San Juan es a los efectos fiscales, es decir, que tengan que pagar tributos como ingresos brutos y determinar ante cualquier problema los estrados judiciales de la provincia.

Para concesionar las licencias, la Caja deberá llamar a licitación, que podrá ser por las cinco juntas o por cada una en particular. Sobre cuándo se darán, dijo que no hay fecha precisa. "Calculo que una vez con la reglamentación incluida y que determinemos cuál es el plan de la provincia a seguir, a ver qué es lo que queremos en base a esta problemática que me está dando el Juego de Menores, qué es lo más conveniente, vamos a hacer disparar todo el proceso licitatorio. Pero no me animo a dar una fecha cierta, pero sí nuestro interés es que exista oferta legal de juego en línea, porque cuando vos no tenés oferta legal, la gente que quiere jugar algo, de alguna manera va a tratar de hacerlo". Así, expresó que "lo ideal" es lanzar la o las licitaciones este mismo año.