En San Juan, la ley para controlar el juego online y las apuestas de menores de edad ya es casi un hecho

En San Juan se calcula oficialmente que hay más de 150 sitios de juego online que no están autorizados, no se sabe quiénes son los dueños, si son engañosos o no pagan lo que ganan los apostadores, ni hablar de que se prestan para que jueguen menores de edad. Y hoy no pueden bloquearse porque no hay normas que lo prohiban. Por eso es necesaria una ley provincial para que el Estado controle el juego online . En pocos días eso se logrará mediante una normativa provincial que se aprobaría por unanimidad, según dijo a TIEMPO DE SAN JUAN el jefe de la bancada orreguista en la Cámara de Diputados de San Juan, Juan Córdoba.

La Caja de Acción Social que será la autoridad de aplicación de la ley que está pronta a aprobarse, ya tiene lista una reglamentación para poder aplicarla apenas se sancione la norma en la Legislatura local. Según dijo oportunamente a TIEMPO DE SAN JUAN el presidente de este organismo gubernamental, hay 21 provincias de 24 que ya han regulado el juego online. "Si bien estamos llegando un poco tarde y he tenido que tomar esta iniciativa lo más rápidamente posible no podemos quedar afuera", expresó.

Lo que se aprobará en la Legislatura de San Juan, probablemente el jueves próximo, es un despacho de las comisiones Legislación y Asuntos Constitucionales y de Salud que juntas abordaron dos proyectos sobre el tema, uno enviado por el Ejecutivo, a través de la Caja, y otro del diputado del Frente Renovador, Franco Aranda. Según dijo el legislador Córdoba, tras varias reuniones deliberando, algunas con participación de funcionarios de la Caja, "hemos amalgamado entre los dos proyectos uno único y el lunes próximo (por el 25 de noviembre), nuevamente en reunión conjunta de estas dos comisiones, vamos a terminar de verlo y vamos a intentar sacar un despacho, para ver si podemos el jueves que viene aprobarlo".

El proyecto apunta a las prohibiciones, quiénes pueden jugar y quiénes no y quiénes serán licenciatarios para prestar servicios, con la autoridad de aplicación que es la Caja de Acción Social. La meta es darle al Poder Judicial herramientas para que no haya abusos con las apuestas en línea. Un dato no menor es que una parte de los fondos que se recauden se destinará a cursos para concientizar sobre los peligros de jugar por vicio y no por esparcimiento.

¿Cuál es la utilidad principal de esa ley? "Tiene varias, pero fundamentalmente a lo que apunta es a poder regularlo, por cuanto se entiende que el juego, cuando es regulado por la autoridad de aplicación, en este caso por la Caja de Acción Social, puede preverse que las empresas que participen sean responsables, que sean solventes, que no engañen a la gente, que no hagan publicidad engañosa, que no se queden con el dinero de la gente, que cumplan con la posibilidad de que cada tantas jugadas quien juega gane, es decir, un montón de requisitos que son necesarios".

Agregó el legislador que "por otro lado, contiene un montón de normas que tienen que ver con la prohibición de juego de menores de edad, que prohíben que jueguen aquellas personas que están dentro del registro de deudores alimentarios morosos, que no puedan jugar quienes están autoexcluidos o excluidos por algún motivo por orden judicial".

A la par, la norma "contempla la cantidad de licencias que se podrían otorgar, contempla cuáles son las exigencias para que una persona pueda jugar, contempla las exigencias o requisitos para que una persona física o jurídica pueda ser licenciatario. Es decir, es bien completa, se han analizado distintos casos de leyes que existen a nivel nacional y hemos tomado de algunas de ellas algunas partes importantes, otros aspectos los hemos redactado nosotros, pero creemos que va a salir una buena norma y además estamos, creo yo, bastante cerca de que sea por consenso general de los diputados, todos han manifestado su preocupación sobre todo por las apuestas de los menores de edad y hay que tratar de dar herramientas para que el Poder Judicial de la provincia pueda combatir este flagelo".

Ahora hay un vacío legal respecto del juego online. El juego físico presencial está regulado, hay una ley que lo regula y que también prevé cuáles son las facultades, atribuciones, deberes, obligaciones de la autoridad de aplicación que es la Caja de Acción Social. Así, esta norma legisla específicamente sobre el juego en línea, conocido como juego online.

image.png

Las empresas que podrán manejar el juego en línea

Una de las aristas cruciales que se desarrollan en la nueva normativa es respecto a los requisitos para las empresas que se presenten. ¿Van a poder entrar al negocio legal, por ejemplo, empresas provinciales? Según el diputado Córdoba "sí. Van a poder participar todas aquellas empresas que cumplan los requisitos necesarios. Entre esos requisitos tiene que constituir domicilio en San Juan, tiene que tener antecedentes en materia de juegos de azar, tienen que tener responsabilidad y solvencia fiscal, económica. Es decir, tienen que cumplir con varios requisitos que establece la ley y seguramente que pueden ser empresas locales o no".

Analizó que "lo que pasa es que es un tema que es muy, muy, muy específico el del juego online. No es para que cualquier persona que quiera invertir dinero se dedique a eso, es decir, es un tema que hay que tener conocimientos muy puntuales, tecnología muy avanzada, que suele ser onerosa, por eso digo que no cualquiera se puede dedicar a esto".

Esta lectura es clave porque con la aparición de este proyecto surge la duda de si se presta para beneficiar a IVISA, la empresa que maneja el juego tradicional en la provincia, en detrimento de las locales que les costaría reunir los requisitos. "No es así en absoluto, no es así, de hecho, el proyecto prevé, por supuesto todavía no se aprueba, pero el proyecto prevé otorgar un máximo de cinco licencias, hay que ver a quiénes les interesa venir a San Juan como proveedores de juegos online en regla, porque sabemos que hoy en San Juan, como en otros lugares más, que no está todavía legislado el juego en línea, hay varios sitios de apuestas que son irregulares, que son ilegales, pero en el momento en que tengan que cumplir determinados requisitos habrá que ver quiénes pueden llegar a cumplirlos".

Algunas claves de la futura ley de juego online