Por ahora, para el juego online en la provincia sólo se podrán presentar sanjuaninos si se unen con grandes empresas foráneas

En la Legislatura de San Juan se estudia un proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo que busca regular el juego online en la provincia y atacar el impacto de estas prácticas en adolescentes y niños. Allí se establece todo un nuevo esquema normativo, entre ellos los requisitos para que empresas accedan a licencias que les permitan explotar estas apuestas de modo controlado por la Caja de Acción Social Provincial. Esto implica que por ahora, para el juego on line en la provincia solo se podrán presentar sanjuaninos si se unen con grandes empresas foráneas.

"Es algo que nos planteamos como en el tema antecedentes en un ámbito donde es importante y caro la certificación de las normas internacionales como softwares. Dijimos que puede llegar a ser que asociándose en una UTE (Unión Transitoria de Empresas) que tenga el know-how (saber hacer) ahí una empresa sanjuanina puede tener buena recepción. Es complicado los requisitos porque quizá no hay empresas sanjuaninas que los alcancen, pero técnicamente pueden participar en una UTE", informó el presidente de la Caja de Acción Social y redactor del proyecto, Juan Pablo Medina.

De los requisitos que impone el proyecto de ley surge el interrogante de si terminaría siendo una norma creada "a medida" de Casinos San Juan, manejado por IVISA, ya que tiene por contrato con el Gobierno el monopolio legal de los juegos de azar. Sobre esto, Medina dijo que "la ley no está pensada solamente para IVISA. Ahí se puede ver el articulado, está la posibilidad de entregar cinco licencias. Es decir, en el momento que estamos hablando de eso, inclusive hacer convenios con operadores que ya estén bajo esos requisitos en otras provincias, en el momento que eso existe, estamos hablando de multiplicidad de actores, no de un solo actor".

Es decir, que la empresa interesada en desarrollar el negocio de las apuestas online en San Juan y que quiera contratar esto con la Caja, podrá hacerlo desde otra provincia o de otro país, abriendo una sucursal en San Juan, un domicilio físico, y cumpliendo con otros requerimientos que establece la ley, en caso de que se apruebe tal y como está. La Caja podrá dar estas cinco licencias y allí podría presentarse IVISA, o no. Porque su contrato es paralelo, no tiene la exclusividad de juego.

El funcionario orreguista dijo que una cosa es el juego físico y otra es el juego online. "Para mí son cuestiones de distintos ámbitos de aplicación. Creo que eso queda claro en el artículo uno del proyecto de ley", destacó en diálogo con Tiempo de San Juan".

"En algún momento los contratos vencen, terminan, se extinguen. La ley tiene que ser ley para la provincia de San Juan, no para una empresa específica, más allá de lo firmado anteriormente", remarcó Medina.

Entre las condiciones para participar en el negocio que se piden en el proyecto figuran "tener domicilio en la Provincia de San Juan y encontrarse inscripto en los organismos impositivos de la Provincia de San Juan"; a la par de "acreditar solvencia técnica, económica y financiera y antecedentes en la actividad del juego de azar, de acuerdo a lo que la Autoridad de Aplicación reglamentariamente establezca".

El funcionario reconoció que es difícil que una empresa sanjuanina por sí sola pueda llegar a cumplimentar el requerimiento de los antecedentes. "La cantidad de operadores que tienen experiencia en el juego a nivel internacional y nacional es muy grande. No es que solamente la empresa IVISA tiene su experiencia. Eso como primera medida. Segundo, nosotros entendemos que es importante pedir que tengan experiencia porque no tenemos nada aún en el juego online y no creo que estemos en condiciones de ser conejillos de India de alguien que quiera hacer sus primeras armas en esto. Digamos, es un mundo que tiene que tener su conocimiento aquel que participe porque es importante que se adecúen las tecnologías, que entienda que se solicitan certificados de laboratorios internacionales. Pero de todas maneras son cosas que, ojo, esto ya está en manos de los legisladores y ellos tendrán a su criterio que hacer las modificaciones que consideren".

No obstante, sobre el domicilio, expresó que "lo del domicilio legal es un requisito que exige la ley 2000-A, que es para todas las solicitaciones, contrataciones. Para que aquellos que ejercen la actividad en la provincia tributen en la provincia".

De acuerdo a los argumentos oficiales con esta iniciativa "nos estamos enfocando básicamente en poder empezar a darnos solución a una problemática (de juegos online y menores de edad) que si no nos ponemos manos a la obra está creciendo exponencialmente y va a ir empeorando. Entonces tiene que ser algo rápido, que nos permita bloquear los sitios ilegales".

El oficialismo tiene apuro en aprobar esta ley. Según dijo el presidente de la Caja, hay 21 provincias de 24 que ya han regulado el juego online. "Si bien estamos llegando un poco tarde y he tenido que tomar esta iniciativa lo más rápidamente posible no podemos quedar afuera", expresó.

Así, en San Juan hay un vacío legal, lo que llevó a autoridades de la Caja a hacer reuniones con el Ministerio Público Fiscal, específicamente de la Fiscalía de Delitos Informáticos, que pidieron una regulación local del juego online. Ya se incorporó a nivel nacional el delito y en la provincia falta una norma que determine quiénes están habilitados a desarrollar la actividad de juego online, y quiénes no; y quiénes tienen permitido jugar y quiénes no. Esto, para que desde la Caja puedan motorizar denuncias y la Justicia proceda al bloqueo de los sitios o la persecución de aquellas personas que estén cometiendo este delito.

Qué especifica la futura ley

El proyecto de ley crea un Registro de Títulos Habilitantes de Juego En Línea, el cual tendrá carácter público y accesible, dependiente de la Caja de Acción Social. Este Registro deberá contener información de las personas humanas o jurídicas que poseen licencia otorgada por la autoridad de aplicación para desarrollar y organizar la actividad del juego en línea en la Provincia de San Juan y de aquellas que se encuentren autorizadas en otra provincia y haya suscripto un convenio con la Caja.

La Caja de Acción Social podrá otorgar como máximo 5 licencias a través del procedimiento de licitación pública, a la luz de los principios de publicidad, concurrencia, igualdad, transparencia y objetividad de conformidad a la Ley Provincial N° 2000-A. Ninguna persona humana o jurídica podrá ser titular de más de una licencia.

Las licencias no podrán tener una duración mayor a 10 años, las cuales podrán prorrogarse hasta 5 años como máximo, según las condiciones que se determinen en la reglamentación o que se hayan estipulado en los pliegos de condiciones. Las prórrogas no podrán operar en forma automática, y deberán solicitarse a la autoridad de aplicación, 30 días hábiles antes del vencimiento de la licencia.

¿Cómo van a controlar las apuestas online?

La Caja de Acción Social se propone crear, así como es la División Juego Responsable (que apunta contra la ludopatía), la División de Lucha contra el Juego Ilegal y Clandestino.

Sobre el funcionamiento, Medina indicó que "van a ser los encargados de primero recibir las denuncias, que pueden ser personales, anónimas. Vamos a poner seguramente un número para ese destino, un 0800, una línea gratuita. Vamos a tener gente que esté haciendo la investigación correspondiente, que pueda chequear que aquellos sitios que nos están denunciando a nosotros, efectivamente estén ejerciendo actividad acá en la provincia de San Juan. Una vez certificado eso, deberemos hacer nosotros la denuncia en la justicia, en fiscalía, para que ellos empiecen con bloqueos, solicitar a través de oficios, bloqueos de esas páginas, a quienes ellos consideren para evitar el funcionamiento de esos sitios en la provincia.

Es una materia difícil de asir lo que va se mueve dentro del mundo virtual. "Va a ser una lucha diaria y cotidiana, porque muchas veces esos sitios cambian una letra y vuelven a estar en funcionamiento, entonces hay que estar en permanente control. Ya lo sabemos, pero bueno, peor es no hacer nada. Yo creo que se va a morigerar fuertemente la situación", opinó el funcionario.

El orreguismo debe buscar los votos porque en la Legislatura no tiene mayoría propia: "Esto es un problema real, grave, que se está agravando. Y todo lo que atañe a cuestiones que dañan la salud de los menores son problemas que unifican a la sociedad", dijo, optimista.