¿La expectativa del estilo Endgame de Cristina Kirchner puede repercutir en San Juan?

No es un comentario sesudo ni novedoso. Quizá sea remanido atar la lectura de la política local a la película estadounidense Avengers: Endgame. Pero, una vez más, el marco interpretativo del peronismo nacional ofrece una similitud con la última escena bélica del film, cuando todos los héroes retornaron para la gran batalla contra el enemigo. Los exégetas del peronismo pensaron que sucedería algo similar en las elecciones presidenciales de 2023 ante Javier Milei. No pasó. Las divisiones dirigenciales primaron entonces. Ahora, con la condena a Cristina Kirchner a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para cargos públicos, retornó la sensación de un supuesto peronismo unido. ¿Será? En Buenos Aires hubo señales; en San Juan, acercamientos discursivos. ¿Cuáles son las chances reales?

El Partido Justicialista provincial declaró el "estado de alerta y movilización" y organizó dos actos consecutivos. Uno sucedió el mismo día de la sentencia; el otro, el miércoles. Ambos tuvieron sus particularidades. El primero no tuvo orador. Primó el silencio mientras miraban el canal C5N en una computadora. Llegaron el exgobernador José Luis Gioja y las autoridades partidarias, con el presidente Juan Carlos Quiroga Moyano a la cabeza. Se sumaron intendentes, diputados y concejales. Hasta el titular del Frente Renovador sanjuanino, Franco Aranda, alineado al orreguismo en la Legislatura, se acercó a la casona de calle 25 de Mayo antes de avenida Alem. No llamó la atención la ausencia de la CGT. El secretario general de la delegación de la central obrera en la provincia, Eduardo Cabello, no tiene intenciones de emparentarse con el kirchnerismo.

image.png

El miércoles hubo un acto similar a los de otrora, es decir, más cercano a la previa de la derrota electoral de 2023. Hubo oradores. Destacó el intendente de Pocito, Fabián Aballay, el jefe comunal más cercano al senador Sergio Uñac. Dio un discurso que resaltó una unidad que todavía, al menos en los papeles, no existe. "Hoy estamos más unidos que nunca, vengan todos. La casa es chica, pero el corazón es muy grande. Y los necesitamos a todos: al Sergio (Uñac), al Flaco (Gioja), a Cristian (Andino), a Fabián (Gramajo), a los intendentes y sobre todo a ustedes para que en las próximas elecciones le regalemos un gran triunfo a Cristina Fernández de Kirchner".

Las palabras de Aballay son parte de un mensaje nacional. Hubo reuniones de los presidentes de los partidos con Cristina en la previa a la sentencia. También hubo una reunión con el bloque de senadores de Unión por la Patria. Participaron Uñac y Celeste Giménez. El exgobernador sanjuanino es verticalista. Sin ir más lejos, hace poco votó en contra del proyecto de Ficha Limpia, justamente porque el kirchnerismo lo consideraba "proscriptivo". El martes estuvo en la reunión y se sacó la foto con Cristina. No va a disentir en un momento álgido. De hecho, son pocos los sectores del peronismo que manifestaron peros sobre el acompañamiento a la expresidenta. Hasta el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, tiene poco margen. Según manifestaron en medios nacionales, el exministro de Cristina percibe que no hay lugar para diferenciarse y ejercer su liderazgo junto a la cuarentena de intendentes que le responden para encabezar la campaña bonaerense, porque el eje del peronismo, de acá a 2027, será la condena de Cristina.

En San Juan, la ilusión inicial que sostuvieron algunos dirigentes sobre un posible aunamiento del peronismo no tiene la misma firmeza que hace unos días. Hay integrados y escépticos. "Creí que iba a encender más la militancia, pero no", dijo un referente del peronismo. Otro refirió: "Algunos tienen mucho miedo de los comentarios en contra". Mientras, La Cámpora tomó protagonismo. Giménez es la sanjuanina más cercana a Cristina. La agrupación kirchnerista tiene expectativas. "En San Juan, y en todo el país, Cristina hizo que se juntara el peronismo, que se despertara y pusiera en movimiento la potencia del movimiento justicialista, que se volvieran a organizar juntos sectores históricamente rotos y en pos de un proyecto de país que tiene que ver con la justicia", dijeron a este diario. "Entendamos que sin Cristina no hay peronismo, y sin peronismo no hay Argentina posible", advirtieron a la dirigencia del peronismo local.

Sin embargo, en términos fácticos, ¿cuáles son las chances de unidad en el peronismo? En Buenos Aires hubo una reunión del Partido Justicialista con el excandidato a presidente Sergio Massa, el referente de Patria Grande, Juan Grabois, y el fundador de Principios y Valores, Guillermo Moreno. El nuevo vocero de Cristina, el jefe del bloque peronista en el Senado, José Mayans, organizó la convocatoria con todas las expresiones del justicialismo. Massa es uno de los impulsores de un gran frente para intentar ganar —o al menos no perder categóricamente— en las elecciones bonaerenses de septiembre y en las legislativas de octubre.

No obstante, en San Juan, el diputado Aranda todavía no tomó una decisión respecto a su relación con el PJ local. Pese a haber participado de la reunión del martes en la casona de calle 25 de Mayo, desde el Frente Renovador dijeron: "Vamos a esperar que baje la espuma antes de tomar alguna decisión". El sábado, el massismo sanjuanino viajó a Córdoba para participar de una jornada de la Fundación Encuentro, ligada al excandidato a presidente. Aranda y compañía estuvieron en la Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación. Tomaron contacto con los laderos de Massa: el exdirector de Aduanas y dirigente del PJ de Entre Ríos, Guillermo Michel; el exministro de Transporte, el santafesino Diego Giuliano; el exministro de Producción, José Ignacio de Mendiguren; el exsecretario de Agricultura, Juan José Bahillo, y el productor Jorge Solmi. ¿Hablaron sobre Cristina? Obviamente, pero no trascendió nada por el momento.

En el peronismo sanjuanino no se hacen los rulos con Aranda, aunque creen que existe una mínima posibilidad de unión si Massa lo ordena de manera explícita. Por lo demás, el representante de Grabois en la provincia, Eduardo Camus, está dentro del Partido Justicialista. El día de la condena aseguró: "No podemos aceptar esta condena como un hecho aislado ni como una expresión legítima del Estado de derecho. Esta es una sentencia que busca proscribir, callar y eliminar. Y frente a eso, el silencio también es complicidad. Es el momento de resistir". Por su parte, los seguidores de Moreno siguen la línea de su referente sobre el "retorno al PJ con la doctrina". En tanto, el hombre más cercano a Axel Kicillof, el parlamentario del Mercosur, Matías Sotomayor, que estuvo en el lanzamiento del Movimiento Derecho al Futuro y que mantiene contacto con el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, juntó a la tropa militante y lanzó un mensaje: "La Generación de Todos (nombre de su agrupación) con Cristina. San Juan con Cristina".

image.png

Asimismo, el brazo territorial del PJ sanjuanino, que en definitiva son los que tienen las estructuras municipales y los votos, acompañará tímidamente la procesión de Cristina a los tribunales de Comodoro Py en Buenos Aires. Está planificado que el miércoles que viene haya una multitudinaria movilización titulada Argentina con Cristina bajo el lema "Vienen por ella, vamos con ella". El sábado hubo una reunión vía Zoom de Mayans y Eduardo "Wado" de Pedro con los intendentes de todo el país. Por San Juan, participaron Aballay (Pocito), Carlos Munisaga (Rawson), David Domínguez (Ullum), Matías Espejo (Jáchal) y Sebastián Carbajal (Calingasta). Según confirmaron a este diario, movilizarán a la militancia desde las Juntas Departamentales. Rawson lo tiene decidido. Lo mismo hará La Cámpora. Incluso el exgobernador Gioja tiene en mente asistir, aunque todavía no confirmó. Se da por descontado que los senadores Uñac y Giménez estarán. Habrá que ver qué hacen los diputados nacionales. Quizá Jorge Chica acompañe al senador. Pero tanto Walberto Allende como Fabiola Aubone no son del palo kirchnerista.

Queda la lectura electoral, que es la principal y obvia divisoria de aguas. Los operadores del peronismo sanjuanino buscan patear las definiciones tras la condena a la expresidenta de la Nación. Justamente con la idea de que la marcha del miércoles y los demás gestos "solidarios" con Cristina Kirchner formen algún tipo de mensaje de unidad. Sin embargo, la pulseada está vigente al interior del partido. En el sector de Gioja entienden que la novedosa situación política favorece la candidatura a diputado nacional del exgobernador en detrimento del exintendente de San Martín, Cristian Andino, que está impulsado por una parte del uñaquismo. "En estos tiempos de polarización, necesitamos que quien nos represente a los antimileístas sea un dirigente convencido y comprometido", dijeron, y remarcaron que el Flaco tiene "línea directa" con líder del PJ. De acuerdo a lo que razonaron, al sanmartiniano le falta convencimiento, al punto tal de que "prefirió reunirse con el intendente de 25 de Mayo, Rodolfo Jalife, y tres tipos más antes que sumarse al PJ en defensa de Cristina. Hasta en eso duda".