Macri les pidió a los referentes provinciales del PRO  "dignidad" en los acuerdos electorales

No hubo gritos, ni insultos. Un grupo de dirigentes, como la exgobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal o la vicegobernadora de Santa Fe, Gisela Scaglia, plantearon sus diferencias sobre los acuerdos electorales con los libertarios. “Nos maltratan, nos quieren destruir”, habrían señalado. “También hubo un cuestionamiento al funcionamiento del bloque de diputados, no votaban (los proyecto del Gobierno) y no piden nada a cambio”, indicó otro dirigente que estuvo presente.

Antes de Macri habló Cristian Ritondo, que defendió el funcionamiento de la bancada en el Congreso y las negociaciones con LLA en la provincia de Buenos Aires. Según en diputado nacional, cada distrito debe tener su propia estrategia. “Hay que cuidar a los intendentes. Vamos a cerrar un acuerdo con La Libertad Avanza para obtener legisladores nacionales y provinciales y proteger a los municipios”, sostienen los negociadores que la semana que viene volverán a reunirse con Sebastián Pareja.

Al finalizar el encuentro, Vidal detalló: “Todos los presidentes provinciales del PRO se comprometieron a presentar una propuesta para las elecciones de octubre en sus distritos. El PRO es un partido federal, y cada uno va a definir lo que es mejor para su provincia”.

A su vez, y sobre la relación con el oficialismo, aclaró: “Desde el primer día dijimos que íbamos a hacer lo correcto, no lo conveniente. Apoyamos al gobierno para evitar una hiperinflación. Pero también hay temas pendientes, como que la mitad de los chicos no entiende lo que lee. No hay país con esa realidad”. La diputada nacional fue una de las dirigentes más críticas por la estrategia de LLA en la ciudad de Buenos Aires y por la agresividad de la campaña.

“Se hizo justicia”

La de este viernes se trató de la primera aparición pública de Macri tras la ratificación de la condena de Cristina Kirchner. En un breve contacto con la prensa, el expresidente sostuvo que “se hizo justicia” y destacó el trabajo de los jueces.

Una vez conocido el fallo de la Corte Suprema, se había pronunciado en sus redes sociales: “Finalmente, después de un período muy largo, el trabajo impecable de la Justicia culmina hoy con este fallo histórico. Los argentinos debemos estar tranquilos porque los mecanismos de la República se expresaron con libertad. De todas maneras, no deja de ser un día triste, porque ver a una expresidenta condenada por corrupción, sabiendo de la destrucción que eso significó para el país, no nos da motivos para celebrar nada".

Es más, parte del comunicado oficial del partido tras la reunión de la Convención Nacional también hace mención a la situación judicial de CFK. Pero sin nombrarla. “Hoy, muchos de los que fueron responsables del modelo que hundió a la Argentina están comenzando a pagar las consecuencias”.

El documento oficial, además, sostiene: “El PRO nació con una vocación clara: representar a millones de argentinos que querían un país distinto y defender la libertad. Sin privilegios, sin populismo. Un país con instituciones fuertes y con un Estado al servicio de la gente, no de la política. Ese espíritu de cambio nos llevó a construir una fuerza política con gestión, con equipos y con valores”.

“Nos enfrentamos al kirchnerismo cuando parecía invencible y demostramos que se podía gobernar con transparencia, con eficiencia y con coraje, agrega.

Por último, concluye: “Ahora la demanda de cambio sigue más viva que nunca, y nos obliga a redoblar nuestro compromiso. Desde el PRO reafirmamos que tenemos la vocación, el equipo y el capital humano para seguir dando las batallas que haya que dar. Siempre del lado de la ley, del esfuerzo y de la dignidad. Contamos con personas en todo el país, preparadas, con experiencia y convicciones. Es ese equipo humano nuestro mayor activo para transformar la Argentina”.